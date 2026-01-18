Los planes alimentarios y la crisis reavivan los cruces entre peronistas y libertarios

Pasó el 2025 electoral. Y, con el verano, llegó el receso. Pero las polémicas no se toman vacaciones en Tucumán. Los programas alimentarios que aplica el Gobierno provincial y las medidas económicas promovidas por la Nación quedaron en el centro de la escena, con duros cruces entre el PJ y La Libertad Avanza.
La mecha se encendió tras los dichos del diputado libertario Gerardo Huesen, quien cuestionó el balance del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia que da cuenta de la aplicación de $130.000 millones en dispositivos alimentarios, como comedores escolares y la Tarjeta Alimentar. “Lo quieren vender como inversión. No, señores: es la demostración más cabal del deterioro de la economía tucumana. ¡Festejan tener que atender a más pobres!”, dijo Huesen.
El titular de esa cartera, Federico Masso, acusó de hipócrita a Huesen. “En un contexto de crisis económica por parte de un Gobierno nacional que abandonó las políticas públicas, criticar la inversión alimentaria destinada a nuestros niños, adolescentes, adultos mayores y discapacitados es propio de un marginal de la política”, dijo Masso.
El peronista Gerónimo Vargas Aignasse se sumó a la controversia. “Los libertarios se oponen a la cura, pero son los culpables de la enfermedad”, afirmó el legislador que responde a la Casa de Gobierno. Y advirtió sobre el impacto de las medidas que promueve el presidente, Javier Milei. “La situación crítica de la industria nacional y de las pymes no es consecuencia del régimen laboral, sino de un modelo económico basado en recesión, caída del consumo y apertura indiscriminada de importaciones”, añadió el justicialista.
Huesen, sin embargo, redobló la apuesta a través de sus redes sociales. Tras mencionar a Masso en su publicación, el libertario lanzó: “$130.000 millones y los vecinos de la comuna de Delfín Gallo se organizan para repartir agua. ¿Y quieren hablar de política alimentaria? Parecen un gobierno africano”.
Más contrapuntos
El vicepresidente segundo de la Legislatura, Alfredo Toscano (Compromiso Tucumán), había cargado contra Huesen, de quien había dicho que “el Estado no puede estar ausente ante la realidad que se vive”. “Tenemos que trabajar para lograr soluciones de fondo, pero eso es algo a largo plazo. Hay que resolver lo coyuntural”, había dicho Toscano, a cargo interinamente de la presidencia de la Legislatura.
El concejal de Yerba Buena, Álvaro Apud, fue quien tomó la lanza contra el legislador de Compromiso Tucumán. “Deberías llamarte al silencio, Fredy Toscano. Sos parte de la decadencia de Tucumán de los últimos 40 años. Por políticos como vos, la provincia está como está”, expresó el edil.