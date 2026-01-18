Los planes alimentarios y la crisis reavivan los cruces entre peronistas y libertarios

El peronista Gerónimo Vargas Aignasse se sumó a la controversia. “Los libertarios se oponen a la cura, pero son los culpables de la enfermedad”, afirmó el legislador que responde a la Casa de Gobierno. Y advirtió sobre el impacto de las medidas que promueve el presidente, Javier Milei. “La situación crítica de la industria nacional y de las pymes no es consecuencia del régimen laboral, sino de un modelo económico basado en recesión, caída del consumo y apertura indiscriminada de importaciones”, añadió el justicialista.