Donald Trump amenaza a Europa por Groenlandia

PALM BEACH. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que considera imponer nuevos aranceles de hasta el 25% a los países de Europa que se opongan a su intención de anexar Groenlandia. De esta manera, subió el tono en su empeño por adquirir el extenso territorio danés, rico en minerales, situado a las puertas del Ártico y que cuenta con una población de 57.000 habitantes. A partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel adicional del 10 % sobre todos los productos enviados a Estados Unidos, anunció Trump en una publicación en su red Truth Social. “El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 %. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”, escribió.