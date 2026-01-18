Secciones
Donald Trump amenaza a Europa por Groenlandia

Anunció que podría aplicar nuevos aranceles a países que se opongan a la compra del territorio.

Hace 4 Hs

PALM BEACH. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que considera imponer nuevos aranceles de hasta el 25% a los países de Europa que se opongan a su intención de anexar Groenlandia. De esta manera, subió el tono en su empeño por adquirir el extenso territorio danés, rico en minerales, situado a las puertas del Ártico y que cuenta con una población de 57.000 habitantes. A partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel adicional del 10 % sobre todos los productos enviados a Estados Unidos, anunció Trump en una publicación en su red Truth Social. “El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 %. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”, escribió.

Desde su regreso a la presidencia, Trump ha impuesto aranceles a productos de la gran mayoría de sus socios comerciales, para hacer frente a lo que Washington considera prácticas comerciales desleales y como herramienta para presionar a los países para que se alineen con sus políticas.

Las reacciones fueron casi inmediatas. El Parlamento Europeo definió suspender la aprobación pendiente del pacto comercial con Estados Unidos, a partir de la advertencia del norteamericano.

El primer ministro británico, Keir Starmer, consideró que las amenazas son “completamente equivocadas”. “Aplicar aranceles a aliados por perseguir la seguridad colectiva de los miembros de la OTAN es completamente equivocado”, señaló.

El francés, Emmanuel Macron, manifestó que es inaceptable y aseguró que ninguna intimidación cambiará la posición de Europa sobre el asunto.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, afirmó que sufren un “chantaje” inaceptable. (Con información de AFP)

