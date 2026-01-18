Excarcelaron a 139 presos políticos y esperan por Gallo

En las últimas tandas de liberaciones se incluyó al ucraniano Yevhenii Trush, de 20 años. Es el joven, que está dentro del espectro autista, que había escapado de la guerra de su país con Rusia y fue detenido en la frontera venezolana el 20 de octubre de 2024, cuando se disponía a ingresar a Venezuela para reunirse con su novia venezolana.