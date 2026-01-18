Secciones
Mundo

Excarcelaron a 139 presos políticos y esperan por Gallo

La organización Foro Penal calcula que los detenidos suman más de 700. Actualizarán los listados para incluir nuevos casos. Milei reclamó por el gendarme en la Cumbre del Mercosur.

EN CAUTIVERIO. Gallo, que es gendarme, lleva más de 400 días detenido por el Gobierno venezolano. EN CAUTIVERIO. Gallo, que es gendarme, lleva más de 400 días detenido por el Gobierno venezolano.
Hace 4 Hs

La ONG venezolana Foro Penal confirmó que hasta ayer habían sido liberados 139 presos políticos. El anuncio del Gobierno chavista de que comenzaría el proceso de excarcelación se había concretado días después de la incursión norteamericana y la detención del presidente Nicolás Maduro.

El presidente de la organización, Alfredo Romero, consignó que la lista que elevaron a las autoridades es de al menos 700 detenidos. Aclaró que será actualizada porque había personas que por temor no habían registrado a sus familiares que permanecen en cautiverio.

Durante la madrugada del sábado se dio a conocer que se había sacado de los distintos centros a 16 afectados más. Aún no se conocen detalles sobre las identidades.

En las últimas tandas de liberaciones se incluyó al ucraniano Yevhenii Trush, de 20 años. Es el joven, que está dentro del espectro autista, que había escapado de la guerra de su país con Rusia y fue detenido en la frontera venezolana el 20 de octubre de 2024, cuando se disponía a ingresar a Venezuela para reunirse con su novia venezolana.

Por otro lado, Edmundo González Urrutia, rival de Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, denunció que su yerno, Rafael Tudares Bracho, sigue apresado. “Está visiblemente deteriorado, física y emocionalmente, tras más de un año de incomunicación y separación de sus hijos”, relató.

Tudares fue detenido en enero de 2025 y condenado a 30 años por cargos de terrorismo, conspiración y otros delitos graves.

Recién días atrás su esposa, Mariana González, pudo visitarlo en la cárcel Rodeo. “Mi hija pudo verlo durante apenas 25 minutos, separados por un vidrio, después de 374 días sin escuchar su voz ni tener una sola certeza”, escribió González en X.

En Argentina

La expectativas por la posible liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo no cesan. El presidente, Javier Milei, pidió por la liberación del joven y de los presos políticos argentinos en la cumbre del Mercosur, que se celebra en Paraguay.

Al hablar de Venezuela, Milei elogió al presidente de los Estados Unidos: “Valoramos la decisión y la determinación demostrada de los Estados Unidos, Donald Trump y su gobierno en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del narcoterrorista dictador”.

María Alexandra Gómez, esposa de Gallo, reclamó también por la liberación. “Libertad ya para Nahuel Agustín Gallo, 405 días en Desaparición Forzada en una cárcel en Venezuela. Basta, basta de jugar con las familias que esperamos que esta pesadilla llegue a su final. Así como Nahuel falta en casa, hay muchos que nunca tuvieron porque estar privados de libertad”, sostuvo María Alexandra en sus redes sociales.

Temas Venezuela
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Venezuela: 24 presos políticos quedaron en libertad durante un operativo nocturno

Venezuela: 24 presos políticos quedaron en libertad durante un operativo nocturno

Delcy Rodríguez anuncia un nuevo momento político para Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia un nuevo momento político para Venezuela

Venezuela: permitieron el ingreso de familiares al penal El Rodeo

Venezuela: permitieron el ingreso de familiares al penal El Rodeo

Cuba homenajea a sus 32 muertos en defensa de Nicolás Maduro

Cuba homenajea a sus 32 muertos en defensa de Nicolás Maduro

En Venezuela debutó el orden mundial multipolar

En Venezuela debutó el orden mundial multipolar

Lo más popular
Ni mesas ratonas ni mesas de luz: la nueva tendencia que redefine la decoración del hogar en 2026
1

Ni mesas ratonas ni mesas de luz: la nueva tendencia que redefine la decoración del hogar en 2026

Cuáles son los cinco mejores destinos turísticos para visitar en 2026, según la BBC
2

Cuáles son los cinco mejores destinos turísticos para visitar en 2026, según la BBC

La fruta clave para cuidar los músculos y los huesos después de los 45 años
3

La fruta clave para cuidar los músculos y los huesos después de los 45 años

Cómo será y cuánto sale el campamento musical de Cris Morena en Punta del Este
4

Cómo será y cuánto sale el campamento musical de Cris Morena en Punta del Este

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas
5

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

Morir por nada
6

Morir por nada

Más Noticias
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Hay un voluntariado para rescatar pingüinos en la costa bonaerense y ya abrió la inscripción

Hay un voluntariado para rescatar pingüinos en la costa bonaerense y ya abrió la inscripción

Cómo será y cuánto sale el campamento musical de Cris Morena en Punta del Este

Cómo será y cuánto sale el campamento musical de Cris Morena en Punta del Este

Desde Salta, el Conicet avanza en la producción de biosurfactantes hechos con desechos de la empresa Ledesma

Desde Salta, el Conicet avanza en la producción de biosurfactantes hechos con desechos de la empresa Ledesma

Irán: jóvenes y mujeres que lideran las protestas bajo una represión creciente

Irán: jóvenes y mujeres que lideran las protestas bajo una represión creciente

España busca jóvenes para el campo y apuesta por el acceso a la tierra

España busca jóvenes para el campo y apuesta por el acceso a la tierra

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

Morir por nada

Morir por nada

Comentarios