Excarcelaron a 139 presos políticos y esperan por Gallo

La ONG venezolana Foro Penal confirmó que hasta ayer habían sido liberados 139 presos políticos. El anuncio del Gobierno chavista de que comenzaría el proceso de excarcelación se había concretado días después de la incursión norteamericana y la detención del presidente Nicolás Maduro.
El presidente de la organización, Alfredo Romero, consignó que la lista que elevaron a las autoridades es de al menos 700 detenidos. Aclaró que será actualizada porque había personas que por temor no habían registrado a sus familiares que permanecen en cautiverio.
Durante la madrugada del sábado se dio a conocer que se había sacado de los distintos centros a 16 afectados más. Aún no se conocen detalles sobre las identidades.
En las últimas tandas de liberaciones se incluyó al ucraniano Yevhenii Trush, de 20 años. Es el joven, que está dentro del espectro autista, que había escapado de la guerra de su país con Rusia y fue detenido en la frontera venezolana el 20 de octubre de 2024, cuando se disponía a ingresar a Venezuela para reunirse con su novia venezolana.
Por otro lado, Edmundo González Urrutia, rival de Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, denunció que su yerno, Rafael Tudares Bracho, sigue apresado. “Está visiblemente deteriorado, física y emocionalmente, tras más de un año de incomunicación y separación de sus hijos”, relató.
Tudares fue detenido en enero de 2025 y condenado a 30 años por cargos de terrorismo, conspiración y otros delitos graves.
Recién días atrás su esposa, Mariana González, pudo visitarlo en la cárcel Rodeo. “Mi hija pudo verlo durante apenas 25 minutos, separados por un vidrio, después de 374 días sin escuchar su voz ni tener una sola certeza”, escribió González en X.
En Argentina
La expectativas por la posible liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo no cesan. El presidente, Javier Milei, pidió por la liberación del joven y de los presos políticos argentinos en la cumbre del Mercosur, que se celebra en Paraguay.
Al hablar de Venezuela, Milei elogió al presidente de los Estados Unidos: “Valoramos la decisión y la determinación demostrada de los Estados Unidos, Donald Trump y su gobierno en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del narcoterrorista dictador”.
María Alexandra Gómez, esposa de Gallo, reclamó también por la liberación. “Libertad ya para Nahuel Agustín Gallo, 405 días en Desaparición Forzada en una cárcel en Venezuela. Basta, basta de jugar con las familias que esperamos que esta pesadilla llegue a su final. Así como Nahuel falta en casa, hay muchos que nunca tuvieron porque estar privados de libertad”, sostuvo María Alexandra en sus redes sociales.