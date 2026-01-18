Secciones
Abel Pintos espantó la tormenta y disfrutó su noche en El Mollar
Foto de Analia Jaramillo Foto de Analia Jaramillo
Hace 4 Hs

Es la primera gran figura nacional que actuó este año en Tucumán. El reencuentro con su público se produjo en el Club El Mollar, luego de una jornada en la que la lluvia amenazaba con frustrar el show. 

Fue un recorrido por los temas que marcaron los 30 años de su carrera y un anticipo de lo nuevo por venir, que incluye el lanzamiento de un disco que promete un giro estético y compositivo, sin desconocer sus raíces. Pero antes fue el momento de protagonizar esta fiesta en los Valles

“ABELERAS”. La fidelidad de las fans con el cantante se vivió a pleno. la gaceta / fotos de analía jaramillo “ABELERAS”. La fidelidad de las fans con el cantante se vivió a pleno. la gaceta / fotos de analía jaramillo
UN ARTISTA CON PERSONALIDAD. Abel Pintos se entregó plenamente al público que lo esperó en El Mollar, para celebrar sus 30 años en el escenario. UN ARTISTA CON PERSONALIDAD. Abel Pintos se entregó plenamente al público que lo esperó en El Mollar, para celebrar sus 30 años en el escenario.
A LA DISTANCIA. Quien no pudo estar presente, debió conformarse con seguir el show por celular. A LA DISTANCIA. Quien no pudo estar presente, debió conformarse con seguir el show por celular.
AMPLIO RECORRIDO. El vocalista interpretó un repertorio con todas sus canciones más pedidas. AMPLIO RECORRIDO. El vocalista interpretó un repertorio con todas sus canciones más pedidas.
GRAN PRODUCCIÓN. El escenario montado en el Club El Mollar cumplió con las expectativas creadas por el artista y los concurrentes. GRAN PRODUCCIÓN. El escenario montado en el Club El Mollar cumplió con las expectativas creadas por el artista y los concurrentes.
