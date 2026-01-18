Tan Biónica y su esperado show en Tucumán

El anuncio de “El Regreso” fue una operación de marketing sumamente efectiva. Un video protagonizado por los cuatro miembros (Chano, Bambi, Diega Lichtenstein y Seby Seoane) junto a Federico D’Elía -uno de los protagonistas de “Los simuladores”- apareció el 27 de octubre de 2025 en redes, recordando con precisión: “hace diez años, ocho meses y cinco días que no sacamos un álbum nuevo”. La preventa del vinilo se agotó en cuestión de horas y los adelantos en Spotify encendieron la expectativa. Pero fue el single “El problema del amor”, publicado el 31 de octubre, el que terminó de instalar la nueva etapa: un tema de desamor que combina vulnerabilidad y energía, con un estribillo destinado a los estadios. Finalmente, el 4 de noviembre, “El Regreso” vio la luz.