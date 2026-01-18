Tan Biónica y su esperado show en Tucumán

La reunión de Tan Biónica en el Lollapalooza 2023 fue un impacto que los fans no dejan de disfrutar, potenciado por los shows multitudinarios que luego brindó la banda en el tour “La última noche mágica” y por la edición de un nuevo disco -“El Regreso”- en noviembre del año pasado. Justamente ese es el nombre elegido para la gira de presentación del material que los hermanos Charpentier pondrán en marcha en marzo. Hasta aquí sólo son tres las ciudades del interior elegidas y Tucumán es una de ellas.
Tan Biónica subirá al escenario de Central Córdoba el sábado 4 de abril (las entradas están en venta), y a continuación seguirá viaje para tocar en Santa Fe (el 11) y en Mendoza (el 18). Claro que antes tienen agendadas tres fechas en el estadio de Vélez Sarsfield, el 27, 28 y 29 de marzo, con localidades agotadas.
El nuevo setlist promete una fusión entre los hits de siempre, alguna que otra sorpresa y muchos temas de “El Regreso”, disco que significó el retorno de Tan Biónica al estudio tras una década (“Hola mundo” salió en 2015). Son 10 temas trabajados codo a codo entre Chano y Bambi, con invitados de fuste como Airbag (en “Tus cosas”), Nicki Nicole (“Boquitas pintadas”) y Andrés Calamaro (“Mi vida”). Entusiasmado, en plena faena, Chano posteó: “el disco que estamos grabando es lo más lindo que hice en toda mi vida. No solo la vida artística, la verdadera vida”.
El anuncio de “El Regreso” fue una operación de marketing sumamente efectiva. Un video protagonizado por los cuatro miembros (Chano, Bambi, Diega Lichtenstein y Seby Seoane) junto a Federico D’Elía -uno de los protagonistas de “Los simuladores”- apareció el 27 de octubre de 2025 en redes, recordando con precisión: “hace diez años, ocho meses y cinco días que no sacamos un álbum nuevo”. La preventa del vinilo se agotó en cuestión de horas y los adelantos en Spotify encendieron la expectativa. Pero fue el single “El problema del amor”, publicado el 31 de octubre, el que terminó de instalar la nueva etapa: un tema de desamor que combina vulnerabilidad y energía, con un estribillo destinado a los estadios. Finalmente, el 4 de noviembre, “El Regreso” vio la luz.