Santiago Peña celebró el acuerdo Mercosur - Unión Europea y elogió a Javier Milei: "Está derribando mitos en Argentina"

En una entrevista con TN, Peña fue enfático al referirse al presidente argentino. “Milei está haciendo un gran trabajo, derribando mitos en Argentina. La apertura es buena para Argentina, para el Mercosur y para el mundo”, afirmó. Y agregó: “Con Milei ya somos aliados, desde el primer momento trabajamos juntos”. En la misma línea, sostuvo que “el Presidente Milei hizo un gran trabajo en estos dos años, logró corregir el rumbo de muchos años. Está logrando un cambio fenomenal, que con justo reconocimiento le ha dado un status de líder mundial”.