Santiago Peña celebró el acuerdo Mercosur - Unión Europea y elogió a Javier Milei: "Está derribando mitos en Argentina"

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, encabezó en Asunción la ceremonia de firma del histórico acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y aprovechó la ocasión para subrayar el alcance político y económico del entendimiento, tras 25 años de negociaciones. En ese marco, destacó especialmente el vínculo con la Argentina y el cambio de rumbo que, según afirmó, impulsa el gobierno de Javier Milei.
“Argentina era uno de los países más proteccionistas del Mercosur y ahora se está haciendo un gran trabajo abriéndola”, señaló el mandatario paraguayo, al valorar el proceso de apertura económica y su impacto no solo a nivel bilateral, sino también para el bloque regional y su inserción global.
En una entrevista con TN, Peña fue enfático al referirse al presidente argentino. “Milei está haciendo un gran trabajo, derribando mitos en Argentina. La apertura es buena para Argentina, para el Mercosur y para el mundo”, afirmó. Y agregó: “Con Milei ya somos aliados, desde el primer momento trabajamos juntos”. En la misma línea, sostuvo que “el Presidente Milei hizo un gran trabajo en estos dos años, logró corregir el rumbo de muchos años. Está logrando un cambio fenomenal, que con justo reconocimiento le ha dado un status de líder mundial”.
Al referirse puntualmente al acuerdo con la Unión Europea, Peña lo calificó como un hito para la región. “Es un día histórico. Pasaron 25 años. Comenzamos en el año 2000 y recién ahora pudimos firmarlo”, remarcó. Sin embargo, lamentó la ausencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la firma. “Más que molestia es un sabor agridulce por la ausencia de Lula. Él trabajó mucho para alcanzar este acuerdo, no hubiésemos podido hacerlo sin él”, reconoció.
Consultado sobre la posibilidad de conformar un bloque de presidentes de derecha en la región, el mandatario paraguayo se mostró cauto y evitó encasillamientos. “Hoy vemos países que se están sumando, Bolivia con Rodrigo Paz, Chile con Kast, Novoa en Ecuador. Ya lo estamos llevando adelante, sin mucho formalismo. Hay que evitar poner etiquetas, ni mirar mucho a la derecha ni a la izquierda. Hay que mirar hacia adelante, muchas veces es sentido común”, expresó.
Peña también puso en valor el rol actual de Paraguay dentro del Mercosur y el desempeño de su economía. “Nos toca presidir el Mercosur y logramos firmar el tratado con la UE. Estamos creciendo a tasas muy importantes. La economía paraguaya es la más abierta de todos los países”, afirmó.
En relación con la crisis política en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, el presidente paraguayo trazó un paralelismo con la historia reciente de su país. “Paraguay tiene una historia muy particular, porque vivió un proceso similar al de Venezuela. Duró 35 años una dictadura. Los dictadores no se van con panfletos ni protestas en la calle”, señaló.
“La transición acá duró cuatro años. Uno quisiera que los problemas se solucionen desde adentro, pero después de tanto tiempo, no había otra manera. Venezuela es una tragedia humanitaria”, sostuvo el mandatario, al referirse al escenario venezolano.
Finalmente, Peña se mostró escéptico respecto de un eventual acercamiento económico con China. “En nuestro caso es muy difícil. Ellos fueron muy claros en que no tendrán relación con países que reconocen a Taiwán, y yo fui muy claro en que durante mi presidencia seguirá siendo un país reconocido por Paraguay, e incluso apoyaremos su derecho a serlo”, explicó.
“La comunidad internacional no puede desconocer a 20 millones de taiwaneses que se merecen nuestro reconocimiento”, concluyó el presidente paraguayo.