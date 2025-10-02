El fuerte gesto que desató la polémica con Marcos Acuña en el partido de River con Racing por la Copa Argentina

El final fue todavía más caliente. Tras el pitazo, Acuña fue increpado por Franco Pardo, Santiago Sosa y Adrián Balboa, este último llegó a escupirlo en la cara. Marcelo Gallardo y el jefe de seguridad de River, Diego “La Roca” Moreno, tuvieron que meterse para contener al futbolista y separar a todos. Mientras tanto, Gonzalo Costas, hijo de Gustavo y ayudante de campo de Racing, encaró al exjugador “académico” y lo acusó de “desagradecido” en medio de los gritos. “¿Por qué querías ir a pelear?”, le reclamó el DT de River, mientras Costas respondía “Lo arreglamos allá”.