El fuerte gesto que desató la polémica con Marcos Acuña en el partido de River con Racing por la Copa Argentina

El triunfo 1-0 de River sobre Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito terminó con un clima muy caliente. Y uno de los protagonistas de ese final tenso fue Marcos “Huevo” Acuña. El campeón del mundo en Qatar 2022, hoy en el “Millonario” y con pasado en la “Academia”, fue blanco de insultos, proyectiles y acusaciones de “mercenario” en Rosario.
Acuña había hecho un despliegue enorme durante todo el partido, pero en tiempo de descuento se metió de lleno en las polémicas. Durante un lateral, levantó la pelota y empezó a hacer jueguitos sobre la cabeza. Ese gesto provocativo encendió a varios rivales (Duván Vergara entre ellos) y también a la tribuna “académica”, que le arrojó objetos contundentes. El árbitro Hernán Mastrángelo tuvo que intervenir: amonestó al lateral de River y retiró de la cancha una botellita de fernet que había volado hacia “Huevo”.
El final fue todavía más caliente. Tras el pitazo, Acuña fue increpado por Franco Pardo, Santiago Sosa y Adrián Balboa, este último llegó a escupirlo en la cara. Marcelo Gallardo y el jefe de seguridad de River, Diego “La Roca” Moreno, tuvieron que meterse para contener al futbolista y separar a todos. Mientras tanto, Gonzalo Costas, hijo de Gustavo y ayudante de campo de Racing, encaró al exjugador “académico” y lo acusó de “desagradecido” en medio de los gritos. “¿Por qué querías ir a pelear?”, le reclamó el DT de River, mientras Costas respondía “Lo arreglamos allá”.
La escena se dio mientras en la tribuna algunos hinchas de Racing agitaban billetes como gesto de burla. Acuña, que volvió al fútbol argentino para vestir la camiseta de River, fue uno de los más apuntados de la noche junto a Maximiliano Salas, autor del gol que le dio la clasificación al “Millonario”. Ahora River enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza en semifinales, pero el postpartido sigue hablando de lo mismo y “Huevo” Acuña quedó en el centro de la tormenta tras un clásico que terminó a los empujones.