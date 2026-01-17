El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

Las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables en la provincia, que se encuentra bajo alerta amarilla por fuertes tormentas. Según el pronóstico del tiempo, para este sábado se espera una temperatura máxima de 30 °C.
De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzó con una temperatura mínima de 21 °C, una humedad del 91% y vientos leves del sector noroeste a 6 km/h.
Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso. Para el mediodía se prevé cielo parcialmente nublado y una marca térmica cercana a los 25 °C. En tanto, la máxima de 30 °C anunciada por el SMN se alcanzaría durante la tarde, momento en el que también se esperan tormentas aisladas.
Hacia la noche, la temperatura descendería hasta los 26 °C y las condiciones se tornarían más adversas, con probabilidad de tormentas fuertes en distintos puntos de la provincia.
Cómo estará el tiempo este domingo en Tucumán
Para el mañana, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada marcada por la inestabilidad. Se espera una temperatura mínima de 21 °C y una máxima de 28 °C, con tormentas fuertes durante todo el día.