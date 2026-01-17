Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

La jornada comenzó con una temperatura mínima de 21 °C, una humedad del 91% y vientos leves del sector noroeste a 6 km/h.

LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO.
Hace 4 Hs

Las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables en la provincia, que se encuentra bajo alerta amarilla por fuertes tormentas. Según el pronóstico del tiempo, para este sábado se espera una temperatura máxima de 30 °C.

De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzó con una temperatura mínima de 21 °C, una humedad del 91% y vientos leves del sector noroeste a 6 km/h.

Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso. Para el mediodía se prevé cielo parcialmente nublado y una marca térmica cercana a los 25 °C. En tanto, la máxima de 30 °C anunciada por el SMN se alcanzaría durante la tarde, momento en el que también se esperan tormentas aisladas.

Hacia la noche, la temperatura descendería hasta los 26 °C y las condiciones se tornarían más adversas, con probabilidad de tormentas fuertes en distintos puntos de la provincia.

Cómo estará el tiempo este domingo en Tucumán

Para el mañana, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada marcada por la inestabilidad. Se espera una temperatura mínima de 21 °C y una máxima de 28 °C, con tormentas fuertes durante todo el día.

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sigue el calor y hay alerta naranja por tormentas en cuatro provincias: ¿cómo seguirá el clima?

Sigue el calor y hay alerta naranja por tormentas en cuatro provincias: ¿cómo seguirá el clima?

Alerta amarilla y naranja por tormentas eléctricas: ¿qué zonás están en riesgo?

Alerta amarilla y naranja por tormentas eléctricas: ¿qué zonás están en riesgo?

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

Tormentas, vientos intensos y calor extremo: qué provincias están en alerta según el SMN

Tormentas, vientos intensos y calor extremo: qué provincias están en alerta según el SMN

Lo más popular
Morir por nada
1

Morir por nada

Se quemó todo: el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá
2

"Se quemó todo": el drama de la familia que perdió el legado de una vida por la explosión en un depósito de garrafas en Famaillá

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
3

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”
4

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas
5

El tiempo en Tucumán: se espera una máxima de 30°C y rige una alerta por fuertes tormentas

El ritual del ordeñe ancestral que da vida a un queso artesanal único en Tafí del Valle
6

El ritual del ordeñe ancestral que da vida a un queso artesanal único en Tafí del Valle

Más Noticias
La fruta clave para cuidar los músculos y los huesos después de los 45 años

La fruta clave para cuidar los músculos y los huesos después de los 45 años

Confirman los primeros casos de gripe A H3N2 en el norte argentino: cómo cuidarse

Confirman los primeros casos de gripe A H3N2 en el norte argentino: cómo cuidarse

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

El ritual del ordeñe ancestral que da vida a un queso artesanal único en Tafí del Valle

El ritual del ordeñe ancestral que da vida a un queso artesanal único en Tafí del Valle

Morir por nada

Morir por nada

El NOA bajo alerta por tormentas intensas, granizo y actividad eléctrica

El NOA bajo alerta por tormentas intensas, granizo y actividad eléctrica

Tafí del Valle late al ritmo del folclore: todo lo que tenés que saber sobre la Fiesta de la Chuscha

Tafí del Valle late al ritmo del folclore: todo lo que tenés que saber sobre la Fiesta de la Chuscha

Electrónica en las nubes: CLOZ y Matías Bordón traen un set maratónico a Tafí del Valle

Electrónica en las nubes: CLOZ y Matías Bordón traen un set maratónico a Tafí del Valle

Comentarios