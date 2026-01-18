Temporada de carnaval en Aguilares: cuándo se celebrarán los 49 años de Corsos Provinciales

Aguilares invita a tucumanos y turistas a sumergirse en una experiencia donde el brillo de los trajes y la calidez de su gente confirman que, en el sur de Tucumán, el Carnaval es un sentimiento que se renueva año a año, cada vez con más fuerza y presencia. La ciudad al sur de la provincia lleva ya 49 años celebrando los Corsos Provinciales y se prepara para festejar a lo grande las cinco décadas en 2027.