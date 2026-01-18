Temporada de carnaval en Aguilares: cuándo se celebrarán los 49 años de Corsos Provinciales

Aguilares invita a tucumanos y turistas a sumergirse en una experiencia donde el brillo de los trajes y la calidez de su gente confirman que, en el sur de Tucumán, el Carnaval es un sentimiento que se renueva año a año, cada vez con más fuerza y presencia. La ciudad al sur de la provincia lleva ya 49 años celebrando los Corsos Provinciales y se prepara para festejar a lo grande las cinco décadas en 2027.
Por lo pronto, habrá corsos, fiesta y desfiles durante dos fines de semana antes del Carnaval. Los paseos de las comparsas se dividirán en dos fines de semana, para que nadie se pierda el espectáculo. El presidente del Ente Tucumán Turismo destacó la grandeza de la infraestructura de los corsos y recordó que será una fiesta gratuita, en paz y sin alcohol, pensada para que la gente viva mejor la experiencia.
Carnaval 2026: cuándo serán los Corsos de Aguilares
La ciudad de Aguilares tiene preparada toda una grilla con dos fines de semana repletos de danzas, brillos y plumas. La celebración se dividirá en dos partes. La primera será el último fin de semana de enero y, la segunda, a la semana siguiente, primera de febrero. Las familias ya pueden agendar estas fechas en sus calendarios para prepararse y viajar hasta Aguilares a bailar y celebrar el Carnaval anticipado.
Los corsos empezarán el jueves 29 de enero con actividades de los más pequeños. Las noches centrales de competencia y desfile serán el viernes 30 y sábado 31 de enero. El esquema se repetirá la semana siguiente porque el jueves 5 será destinado a corsos infantiles y el viernes 6 y sábado 7 a las competencias de los adultos. Las actividades se realizarán con entrada libre y gratuita tanto para tucumanos como para turistas.
Nueva infraestructura para los corsos de Aguilares
La intendenta Gimena Mansilla destacó que Aguilares cuenta con el corsódromo más largo del país. Pero, además, contó que este año se suma una infraestructura más, pensada para hacer la fiesta más grande. Se inaugurarán 160 metros de tribunas de hormigón que brindarán mayor seguridad y una visión privilegiada para las familias.
En total, seis comparsas locales trabajaron durante meses para que, durante cuatro noches, la ciudad se convierta en el corazón del Carnaval del norte argentino. La ciudad ya tiene su capacidad hotelera colmada para estas fechas, lo que derrama beneficios económicos para las localidades aledañas.