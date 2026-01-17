El Gobierno argentino declaró como organización terrorista a la Fuerza Quds iraní

El Gobierno también se refirió a Ahmad Vahidi, quien se desempeñó como comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998. “Se encuentra implicado en el atentado contra la AMIA y sobre él pesa una alerta roja de INTERPOL”, señaló el texto oficial. Asimismo, afirmó que el régimen iraní “no solo no ha colaborado con su juzgamiento, sino que lo ha ascendido”, al designarlo como comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El comunicado precisó que Vahidi ya figura incluido en el RePET.