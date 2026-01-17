El Gobierno argentino declaró como organización terrorista a la Fuerza Quds iraní

El Gobierno nacional declaró a la Fuerza Quds y a 13 personas vinculadas a ese grupo como organización terrorista, según se informó a través de un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente.
En el texto, el Ejecutivo explicó que “la Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países”. En ese sentido, recordó que “la República Argentina fue víctima de sus operaciones en la década de 1990, a través de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994”.
La resolución establece que la Fuerza Quds fue incorporada al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). De acuerdo con la Oficina del Presidente, esta medida conlleva la aplicación de “sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción”, además de proteger al sistema financiero argentino.
La decisión fue adoptada de manera coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, y fue impulsada por el presidente Javier Milei. El comunicado remarcó que los integrantes de la Fuerza Quds y sus aliados quedarán alcanzados por las disposiciones previstas en el régimen vigente.
La Fuerza Quds fue declarada organización terrorista
El Gobierno también se refirió a Ahmad Vahidi, quien se desempeñó como comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998. “Se encuentra implicado en el atentado contra la AMIA y sobre él pesa una alerta roja de INTERPOL”, señaló el texto oficial. Asimismo, afirmó que el régimen iraní “no solo no ha colaborado con su juzgamiento, sino que lo ha ascendido”, al designarlo como comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El comunicado precisó que Vahidi ya figura incluido en el RePET.
Por último, la Oficina del Presidente sostuvo que Milei “mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”, y mencionó antecedentes recientes en esa línea, como la declaración de Hamás, el Cártel de los Soles y distintos capítulos de la Hermandad Musulmana en Medio Oriente como organizaciones terroristas.