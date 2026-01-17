Delcy Rodríguez destituyó a Álex Saab, el ministro acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la destitución de Álex Saab como ministro de Industria. El cambio en el gabinete ocurre en medio de las presiones de Washington a Caracas tras la incursión militar del pasado 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
La decisión fue comunicada por Rodríguez a través de Telegram. Allí, la mandataria interina agradeció al ahora ex funcionario sin brindar precisiones sobre su futuro político. “Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades”, escribió.
Saab, empresario de origen colombiano, fue excarcelado en 2023 por Estados Unidos como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela. Posteriormente, en octubre de 2024, fue designado por Maduro como ministro de Industria.
A lo largo de los últimos años, Saab estuvo vinculado al gobierno venezolano desde la gestión de Hugo Chávez, participando en la reorientación de la industria petrolera local hacia Irán y manejando una red de importaciones para el gobierno de Maduro.
También estuvo encargado del traslado de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, que ha estado salpicado por denuncias de corrupción.
Causas judiciales y detención
En 2020, Saab fue detenido en Cabo Verde y luego extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. La justicia estadounidense lo acusó de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través del país norteamericano. El gobierno de Maduro siempre negó las acusaciones, calificando a Saab como un “héroe”.