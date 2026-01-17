Delcy Rodríguez destituyó a Álex Saab, el ministro acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la destitución de Álex Saab como ministro de Industria. El cambio en el gabinete ocurre en medio de las presiones de Washington a Caracas tras la incursión militar del pasado 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.