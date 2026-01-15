Delcy Rodríguez anuncia un nuevo momento político para Venezuela

Carreño estuvo entre las más de 2.000 personas que terminaron presas tras las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024. Integraba el partido Voluntad Popular (VP) y fue un cercano colaborador del antiguo jefe opositor, Juan Guaidó. Antes se desempeñó como comentarista en un programa de opinión del canal de noticias Globovisión. Estaba recluido en el Rodeo I, en las afueras de Caracas, adonde decenas de familiares aguardan por la liberación de sus presos en un campamento improvisado frente a la prisión.