Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 1 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas WhatsAppConicetSalud MentalArgentinaURL Tamaño texto Comentarios Lo más popular IncluITe: la plataforma creada en el Norte argentino que traduce texto a Lengua de Señas y rompe barreras para personas sordas Cómo dos ingenieros tucumanos crearon las primeras gomitas de creatina del país Cómo responder las preguntas más comunes en una entrevista laboral El 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, según un mapa del Conicet y la UBA Cómo elegir entre diplomado, magíster o doctorado según tu momento profesional Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos