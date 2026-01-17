No abran la caja de Pandora, advierten los vecinos de Irán

PARIS, Francia.- Las monarquías del Golfo, así como Turquía y Pakistán, temen las consecuencias que podría tener un ataque estadounidenses al régimen iraní, desde una ola migratoria hasta una crisis petrolera o una espiral de violencia en la zona. Por eso, vecinos de la República Islámica, en particular Arabia Saudita, Qatar y Omán, advirtieron a Donald Trump que atacar a Irán podría abrir la caja de Pandora, en correlato con el mito griego donde una imprudencia vuelca todos los males sobre el mundo.