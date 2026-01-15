Secciones
Mundo

Acuerdo entre UE y Mercosur: buscan recurrir a la Justicia
Hace 3 Hs

El Parlamento Europeo votará el próximo miércoles si recurre a la justicia europea para impugnar el acuerdo de libre comercio entre el bloque y los países del Mercosur.

Cerca de 150 eurodiputados contrarios al tratado, de derecha y de izquierda, lanzaron una iniciativa para que el Parlamento, de 720 escaños, decida si recurre al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este voto es un procedimiento separado del pronunciamiento del Parlamento sobre el conjunto del acuerdo, que genera fuertes resistencias entre agricultores y ganaderos europeos, movilizados en protestas contra el pacto. “Va a ser un voto determinante para verificar la legalidad del acuerdo: cada voto cuenta”, destacó la eurodiputada francesa, Manon Aubry, del partido de izquierda La Francia Insumisa.

Temas Unión Europea
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Lo que queda de la clase media tradicional argentina
1

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

El asado y el transporte, los motores de la inflación de diciembre en Tucumán
2

El asado y el transporte, los motores de la inflación de diciembre en Tucumán

El dato que fijará pautas entre el dólar y el Monotributo
3

El dato que fijará pautas entre el dólar y el Monotributo

Claves de la jornada en la economía argentina
4

Claves de la jornada en la economía argentina

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación
5

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

Romano Norri instó a “tener cuidado con los trajes a medida”
6

Romano Norri instó a “tener cuidado con los trajes a medida”

Más Noticias
Sudamérica inflamable: incendios en la Patagonia, Amazonía y Tucumán

Sudamérica inflamable: incendios en la Patagonia, Amazonía y Tucumán

Acevedo pide “reglas claras” en el debate por la Reforma Laboral

Acevedo pide “reglas claras” en el debate por la Reforma Laboral

Cartas de lectores I: dos gigantes del periodismo

Cartas de lectores I: dos gigantes del periodismo

Romano Norri instó a “tener cuidado con los trajes a medida”

Romano Norri instó a “tener cuidado con los trajes a medida”

El DNU de la SIDE enfrenta un escenario adverso en el Congreso

El DNU de la SIDE enfrenta un escenario adverso en el Congreso

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Elecciones en el Concejo: definirán la mesa de autoridades a finales de febrero

Elecciones en el Concejo: definirán la mesa de autoridades a finales de febrero

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

Comentarios