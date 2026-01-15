Acuerdo entre UE y Mercosur: buscan recurrir a la Justicia

Cerca de 150 eurodiputados contrarios al tratado, de derecha y de izquierda, lanzaron una iniciativa para que el Parlamento, de 720 escaños, decida si recurre al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este voto es un procedimiento separado del pronunciamiento del Parlamento sobre el conjunto del acuerdo, que genera fuertes resistencias entre agricultores y ganaderos europeos, movilizados en protestas contra el pacto. “Va a ser un voto determinante para verificar la legalidad del acuerdo: cada voto cuenta”, destacó la eurodiputada francesa, Manon Aubry, del partido de izquierda La Francia Insumisa.