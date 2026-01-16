Maxi López rompió el silencio tras la polémica por sus dichos y contó que habló con Flor de la V

Lejos de esquivar la controversia, López enfrentó las críticas y brindó una entrevista en la que aclaró lo ocurrido. Allí reveló que mantuvo una conversación privada con la conductora durante la mañana posterior al episodio. "No había ánimos de polémica, es más esta mañana hablé con Flor y le expliqué que no quiero entrar en ningún tipo de terreno porque yo no soy así y me llevo bien con todos", sostuvo.