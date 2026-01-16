Maxi López rompió el silencio tras la polémica por sus dichos y contó que habló con Flor de la V

Maxi López quedó en el centro de la polémica por un desafortunado comentario sobre Flor de la V que realizó al aire en el ciclo de streming Sería Increíble. Ayer, el ex futbolista intentó hacer un chiste, pero el resultado no fue el esperado y se ganó el repudio de los usuarios de las redes sociales.
La situación se dio en medio de un intercambio con Nati Jota, quien le consultó en vivo: “¿Maxi, le diste picos o besos a varones?”. Ante la negativa del exmarido de Wanda Nara, la conductora insistió con una repregunta: "Si le dieras a alguien… ¿a quién preferís? Dale, Maxi, pensalo. ¿A quién le darías un beso?”.
Tras tomarse unos segundos para responder y frente a la insistencia de la periodista, López sorprendió al mencionar a Flor de la V, conductora de Los Profesionales de Siempre (El Nueve): "No tendría que ser sólo masculino… ¡Flor de la V!".
Horas más tarde, Flor de la V se refirió al comentario en su programa de espectáculos y optó por bajar el tono de la situación con humor: "Está confundido... ¡porque yo creo que si me besaba, no me largaba más!".
El pedido de disculpas tras la controversia
Lejos de esquivar la controversia, López enfrentó las críticas y brindó una entrevista en la que aclaró lo ocurrido. Allí reveló que mantuvo una conversación privada con la conductora durante la mañana posterior al episodio. "No había ánimos de polémica, es más esta mañana hablé con Flor y le expliqué que no quiero entrar en ningún tipo de terreno porque yo no soy así y me llevo bien con todos", sostuvo.
Sobre ese intercambio, el ex jugador de River profundizó: "Hablé con ella, hubo mensajes, le pedí perdón, le dije que no era por ahí, me está pasando que muchas cosas las tiran fuera de contexto, no es lo que quiero compartir, yo no soy así, me deja tranquilo que ella esté tranquila".
En ese sentido explicó que su participación en un canal de streaming es una experiencia nueva: "Yo estoy empezando en esto, a veces me equivoco y si me equivoco, pido perdón, si alguien se sintió ofendido, pido perdón, aparte no voy por ahí yo, no es lo que quiero".
Por último, Maxi cerró con una reflexión sobre el formato y el aprendizaje: "A veces recortan ideas que no es lo que yo quiero compartir, es un formato nuevo para mí y trato de adaptarme, llevar las cosas con naturalidad, sin faltarle el respeto a nadie porque yo considero que es fundamental ser educado".