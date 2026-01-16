Bomba en el mercado de pases: Boca quiere a Maher Carrizo y analiza su fichaje tras el frustrado pase a River

Maher Carrizo todavía no se fue de Vélez, pero ya volvió a cambiar el mapa del mercado. Cuando parecía que la novela había terminado con su negativa a River, Boca apareció en escena y reabrió una historia que ahora tiene final abierto. El "Xeneize" está decidido a consultar condiciones por el extremo de 19 años y, sin haber presentado una oferta formal, se metió de lleno en una pelea que parecía cerrada.