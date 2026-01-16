Masso defendió la política alimentaria provincial y cuestionó las críticas libertarias en medio de la situación nacional

En el marco de una compleja situación económica a nivel nacional, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, salió a responder a las críticas dirigidas a la política alimentaria que realiza la provincia, especialmente aquella destinada a niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
El titular del área social cuestionó las declaraciones del diputado nacional libertario, Gerardo Huesen, quien había dicho que el "Gobierno festejó que realizó un gasto de $130.000 millones en ‘ayuda social’ y que alcanzó a 400.000 personas". "Y esto lo quieren vender como inversión”, aseguró el ex bussista. Y enfatizó: “No, señores; es la demostración más cabal del deterioro de la economía tucumana. ¡Festejan tener que atender a más pobres!”.
Masso sostuvo que el "Estado provincial se hizo, se hace y se hará cargo siempre de los tucumanos que necesitan de él para poder tener un norte de dignidad en cuanto a la alimentación, educación y la salud".
En sus declaraciones, también recordó el paso de Huesen por Fuerza Republicana, cuyo referente fue Antonio Domingo Bussi. "No somos de escondernos; somos de enfrentar la realidad y no ocultarla, como hacía el mentor de Gerardo Huesen hace años, tapando la pobreza con paredes pintadas de blanco y arrojando a nuestros adultos mayores en situación de calle a provincias vecinas", manifestó.
El funcionario enfatizó que la actual gestión no evade la realidad social, sino que la enfrenta de manera directa. En esa línea, recordó que desde el inicio de su mandato, el gobernador Osvaldo Jaldo fijó como premisa estar cerca de la gente, escuchar sus demandas y dar respuestas concretas. “Debemos estar siempre a la par de la gente, poniendo el oído y la cara”, subrayó.
Finalmente, el ministro destacó que este rumbo de gestión fue respaldado por la ciudadanía en las urnas, señalando que el voto popular del pasado 26 de octubre ratificó, a lo largo y ancho del territorio provincial, un modelo de Estado presente y comprometido con los sectores más vulnerables.
