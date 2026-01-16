Masso defendió la política alimentaria provincial y cuestionó las críticas libertarias en medio de la situación nacional

El titular del área social cuestionó las declaraciones del diputado nacional libertario, Gerardo Huesen, quien había dicho que el "Gobierno festejó que realizó un gasto de $130.000 millones en ‘ayuda social’ y que alcanzó a 400.000 personas". "Y esto lo quieren vender como inversión”, aseguró el ex bussista. Y enfatizó: “No, señores; es la demostración más cabal del deterioro de la economía tucumana. ¡Festejan tener que atender a más pobres!”.