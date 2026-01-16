Fernando Iglesias fue designado embajador argentino ante la Unión Europea

En el decreto, el Ejecutivo aclaró que la nueva función no afecta las tareas de Iglesias como embajador en Bélgica, cargo para el cual había sido designado el pasado 8 de enero. Además, el texto fundamenta la doble designación en un “ahorro genuino del gasto público” y sostiene que el nombramiento resulta “esencial” para garantizar la continuidad de la representación diplomática y la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales.