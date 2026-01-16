Fernando Iglesias fue designado embajador argentino ante la Unión Europea

Secciones
El nombramiento se conoció a pocas horas de la firma en Asunción del demorado acuerdo entre el Mercosur y el organismo europeo.

Hace 2 Hs

La administración del presidente Javier Milei designó a Fernando Iglesias como representante ante la Unión Europea (UE). La decisión quedó formalizada a través del decreto 18/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el mandatario argentino y el canciller Pablo Quirno.

La designación se conoció a pocas horas de la firma en Asunción del demorado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista para este sábado, con la presencia del presidente y sus pares de Uruguay y Paraguay.

En el decreto, el Ejecutivo aclaró que la nueva función no afecta las tareas de Iglesias como embajador en Bélgica, cargo para el cual había sido designado el pasado 8 de enero. Además, el texto fundamenta la doble designación en un “ahorro genuino del gasto público” y sostiene que el nombramiento resulta “esencial” para garantizar la continuidad de la representación diplomática y la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales.

Desde el Gobierno destacaron que el ex diputado nacional “reúne las condiciones de idoneidad, experiencia y trayectoria profesional necesarias para desempeñar esta función con la responsabilidad y el compromiso que la misma exige”.

Acuerdo entre UE y Mercosur: buscan recurrir a la Justicia

Tras conocerse la decisión, Fernando Iglesias agradeció la confianza del Ejecutivo y expresó: “Ser embajador de la República Argentina es un gran honor y un enorme desafío; especialmente, en estos tiempos de apertura y cambio. Estoy seguro de que, junto a los funcionarios de Cancillería destacados en Bruselas, haremos un gran trabajo. Esto recién empieza”.

