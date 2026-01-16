Secciones
Récord histórico en la campaña alcoholera: el NOA ya superó la producción total de 2024

Según un informe del Ipaat, la temporada 2025/2026 del complejo sucroalcoholero registró niveles máximos de producción de hidratado y bioetanol, con Tucumán como principal protagonista.

Producción de alcohol. IPAAT Producción de alcohol. IPAAT
Hace 2 Hs

De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) al miércoles 14 de enero, el complejo sucroenergético regional argentino atraviesa un avance de la campaña de alcohol con resultados productivos históricos.

En los ingenios de la región aún continúa el proceso de destilación: las plantas utilizan melaza y azúcares obtenidos de la molienda de 2025 para la producción de alcohol hidratado.

Las plantas que se encuentran en proceso de “destilación” (alcohol hidratado) son Ledesma (Jujuy), y Leales (Tucumán). El ingenio Santa Rosa finalizó la campaña de alcohol 2025/2026 el pasado 9 de enero.

Las plantas “deshidratadoras” (bioetanol) que continúan en actividad son Ledesma (Jujuy), La Florida, Concepción y Leales (Tucumán).

El avance de la campaña alcoholera local lleva un total de 264 días de trabajo, en Tucumán se han producido 352.383.174 litros de alcohol hidratado, lo que representa un incremento de un 4.8% a la misma fecha de la campaña 2024.

Del total de alcohol hidratado producido, se deshidrataron 238.600.621 litros para la mezcla con nafta (alcohol anhidro o bioetanol): el 60% del total del alcohol producido.

En las provincias de Salta y Jujuy, en conjunto, han producido 227.056.429 litros de alcohol hidratado, lo que representa un incremento de un 7,8% a la misma fecha de la campaña 2024.

Del total de alcohol hidratado producido se deshidrataron 173.396.573 litros para la mezcla con nafta (alcohol anhidro o bioetanol): el 77% del total de alcohol producido.

En lo referente a la producción regional en conjunto, la región NOA ha producido al 14 de enero un total de 579.440.003 litros de alcohol hidratado.

A la fecha el volumen de alcohol producido es mayor a la producción total registrado en la campaña 2024, que fue de 577.827.000 litros. El volumen producido hasta la fecha representa un incremento de un 6%.

Del total de alcohol hidratado producido se deshidrataron 411.997.194 litros para la mezcla con naftas (alcohol anhidro o bioetanol), con un crecimiento récord de producción de un 24,8% en comparación con el volumen producido en la campaña pasada.

La proyección para la producción de alcohol hidratado en la campaña 2025/2026 indica que se podrían superar los 610.000 m³, una cifra récord que consolidaría al sector como motor energético de la región.

Temas TucumánSaltaJujuyInstituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de TucumánIngenio La FloridaIngenio LedesmaEnergíaArgentina
