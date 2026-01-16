Juan Soler: “La gente que habita la Casa de Gobierno en Tucumán solo lleva recursos para sus propias casas”

El actor tucumano Juan Soler, radicado en México desde hace 35 años y con una extensa trayectoria en reconocidas telenovelas internacionales, realizó duras declaraciones sobre la situación política y social que atraviesa Tucumán, expresando una profunda preocupación por el rumbo de la provincia.
“Veo un Tucumán totalmente despedazado, un Tucumán saqueado, un Tucumán donde la gente que habita la Casa de Gobierno solo le importa llevar recursos a sus propias casas”, afirmó Soler, visiblemente crítico del accionar de la dirigencia provincial.
El actor sostuvo que la realidad actual genera una profunda tristeza, incluso en quienes viven fuera del país pero mantienen un fuerte vínculo con su tierra natal. “Realmente te causa una tristeza enorme ver un Tucumán de esta naturaleza”, remarcó.
En ese contexto, Juan Soler manifestó su expectativa de que La Libertad Avanza Tucumán logre consolidarse como una alternativa política con la fuerza necesaria para ir en sintonía con el gobierno nacional. Según expresó, esa articulación podría ser clave para recuperar el rumbo institucional y económico de la provincia.
Además, Soler reveló que mantuvo conversaciones con Lisandro Catalán, armador de La Libertad Avanza en Tucumán y referente del espacio a nivel provincial, con quien intercambió miradas sobre la situación actual y el futuro de la provincia.
“Tucumán es la cuna intelectual del liberalismo y de la Constitución, con Juan Bautista Alberdi. No es una provincia más, tiene una historia y un legado que hoy parecen olvidados”, señaló el actor.
Las declaraciones de Juan Soler se suman a las crecientes críticas hacia la dirigencia provincial y reavivan el debate sobre el rumbo político e institucional de Tucumán, incluso desde voces reconocidas a nivel internacional que, a pesar de vivir en el exterior, siguen comprometidas con el presente y el futuro de la provincia.