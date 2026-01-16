Secciones
El Albergue Maestro José Fierro vive a pleno el verano 2026 con propuestas recreativas y deportivas

Los talleres en la comuna de San Andrés combinan deportes, juegos y actividades acuáticas.

Hace 2 Hs

Con una amplia convocatoria y actividades pensadas para distintas edades, el Albergue Maestro José Fierro del Ministerio de Educación transita con éxito su temporada de verano 2026 en la comuna de San Andrés. La iniciativa, impulsada por la Dirección de Educación Física, busca fortalecer los espacios de socialización y ofrecer alternativas recreativas durante el receso escolar.

Las propuestas combinan deportes, juegos y actividades acuáticas,a cargo de equipos profesionales. El establecimiento funciona con dos turnos diferenciados para responder a la demanda de la comunidad: la colonia de vacaciones, que se desarrolla de lunes a viernes de 9.30 a 12.30, y la escuela de natación, que tiene lugar en el mismo esquema semanal, de 16 a 19.

Natalia Valdéz, coordinadora del albergue, remarcó que las actividades se adaptan según la cantidad de asistentes y sus edades. “Trabajamos con niños desde los cuatro hasta los trece años. El objetivo primordial es que se diviertan y socialicen. Realizamos juegos en masa para integrar a todos y luego dividimos los grupos para tareas deportivas específicas en el playón, la cancha o la pileta”, explicó.

 Las inscripciones se realizan de manera presencial en la sede ubicada en avenida San Martín 277, en San Andrés. Para consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono (0381) 4526408.

Temas TucumánCruz AltaMinisterio de Educación de TucumánSan AndrésMinisterio de EducaciónVacaciones de verano
