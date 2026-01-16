El Albergue Maestro José Fierro vive a pleno el verano 2026 con propuestas recreativas y deportivas

Natalia Valdéz, coordinadora del albergue, remarcó que las actividades se adaptan según la cantidad de asistentes y sus edades. “Trabajamos con niños desde los cuatro hasta los trece años. El objetivo primordial es que se diviertan y socialicen. Realizamos juegos en masa para integrar a todos y luego dividimos los grupos para tareas deportivas específicas en el playón, la cancha o la pileta”, explicó.