Fundación León lanzó talleres de verano para personas mayores en Yerba Buena

La propuesta incluye actividades recreativas y culturales que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida.

Hace 2 Hs

Con el inicio del verano, la Fundación León puso en marcha una nueva edición de sus talleres de verano destinados a personas mayores, una propuesta pensada para promover la actividad, el encuentro y una mejor calidad de vida durante la época veraniega.

Las actividades se desarrollan en Casa León, ubicada en Boulevard 9 de Julio y Alfredo Guzmán, en Yerba Buena, detrás del predio de EASY. Los talleres son gratuitos, aunque desde la organización se solicita una colaboración voluntaria para sostener las propuestas.

La iniciativa incluye una variada agenda de actividades recreativas y culturales, entre las que se destacan jornadas de arte, cine debate, salidas grupales y talleres de folclore, entre otras opciones diseñadas para estimular el movimiento, la creatividad y el vínculo social.

Los talleres forman parte de las acciones impulsadas por el Centro de Envejecimiento Activo (CEA) de la fundación, que acompaña semanalmente a más de 300 personas mayores. El objetivo central es mejorar la calidad de vida en una etapa atravesada por nuevos desafíos, pero también por vitalidad, experiencia y ganas de seguir aprendiendo.

Los interesados pueden comunicarse al teléfono 381 616 7058.

