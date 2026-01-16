Secciones
Roger Federer brilló en Australia: venció en un tie-break al actual número 13 del mundo

A los 44 años, "Su Majestad" regresó a las canchas donde fue campeón seis veces y superó en una exhibición al noruego Casper Ruud.

Hace 3 Hs

A dos días del inicio del cuadro principal del Abierto de Australia, Roger Federer regresó a la cancha central de Melbourne para realizar una sesión de entrenamiento abierta al público. El suizo, de 44 años, fue invitado por la organización del torneo y compartió una práctica de alta intensidad con el noruego Casper Ruud, actual número 13 del ranking ATP, ante un estadio Rod Laver Arena que lució prácticamente lleno.

Durante la sesión, el ganador de 20 Grand Slams mostró un estado físico óptimo para la exhibición y mantuvo la precisión técnica que lo caracterizó durante su carrera profesional. El entrenamiento se centró en peloteos de fondo de cancha y jugadas en la red, donde el suizo exhibió fluidez en su revés y efectividad en las voleas. A pesar de llevar tiempo fuera del circuito competitivo, el nivel de sus golpes generó una respuesta inmediata en el público y en su compañero de práctica.

Pero lo más increíble llegó al final. Como cierre de la actividad, ambos jugadores disputaron un tie-break informal para darle un carácter más competitivo al encuentro. Federer se impuso por 7-2 ante Ruud, dominando los puntos cortos y manteniendo un servicio sólido. Si bien el resultado no tiene impacto en las estadísticas oficiales, sirvió para medir la vigencia de uno de los mejores de la historia frente a un tenista que se encuentra en la élite del circuito actual.

La actividad en Melbourne comenzó días atrás con el "One Point Slam", un torneo a un solo punto que repartió un millón de dólares australianos en premios. Con la exhibición de Federer, la organización completa los eventos previos al inicio formal del primer Grand Slam del año, cuya actividad principal comenzará el próximo domingo 18 de enero. La presencia del suizo en el predio se mantendrá durante los primeros días del torneo como parte de las acciones promocionales del evento.

