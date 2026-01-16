Roger Federer brilló en Australia: venció en un tie-break al actual número 13 del mundo

Durante la sesión, el ganador de 20 Grand Slams mostró un estado físico óptimo para la exhibición y mantuvo la precisión técnica que lo caracterizó durante su carrera profesional. El entrenamiento se centró en peloteos de fondo de cancha y jugadas en la red, donde el suizo exhibió fluidez en su revés y efectividad en las voleas. A pesar de llevar tiempo fuera del circuito competitivo, el nivel de sus golpes generó una respuesta inmediata en el público y en su compañero de práctica.