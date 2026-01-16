Federer elogió a Lionel Messi y lanzó una frase clave sobre el final de su carrera

Una admiración que viene de larga data

No es la primera vez que Roger Federer elogia públicamente a Lionel Messi. En 2023, el ex tenista le dedicó una carta publicada en la revista Time, donde destacó su grandeza sostenida en el tiempo y lo definió como una fuente de inspiración para futuras generaciones. La admiración es mutua: cuando Federer anunció su retiro, Messi lo despidió con un mensaje en redes sociales, calificándolo como “un genio único en la historia del tenis y un ejemplo para cualquier deportista”.