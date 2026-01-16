Federer elogió a Lionel Messi y lanzó una frase clave sobre el final de su carrera

Roger Federer y Lionel Messi representan dos figuras que trascendieron sus disciplinas y marcaron una era en el deporte mundial. El suizo, leyenda del tenis, volvió a expresar su admiración por el capitán de la selección argentina y dejó una frase contundente sobre el cierre de su carrera y el peso que ya no carga tras haber ganado el Mundial.
En diálogo con ESPN, el ganador de 20 títulos de Grand Slam recordó el único encuentro personal que tuvo con el rosarino y no ocultó su fanatismo. “Solo lo vi una vez y conocí a sus padres en Tigre, cuando jugué contra Juan Martín del Potro. No conozco mucho a 'Leo' como persona, pero es difícil compararnos: él hizo cosas estupendas en el fútbol. Soy un gran fan de él”, confesó.
Federer fue más allá y puso el foco en el impacto histórico de Messi dentro del juego. “Cómo dominó y cambió el fútbol es algo increíble. Estoy contento de que ya haya ganado una Copa del Mundo y no tenga esa presión en el próximo Mundial, aunque siempre es una presión enorme jugarlo. Lo estaré siguiendo”, agregó.
El ex número uno del mundo, retirado desde 2022, también dejó abierta la posibilidad de viajar para presenciar la próxima Copa del Mundo y le dedicó un deseo especial al argentino. “Suiza también clasificó, así que puede que vaya. Espero que Messi tenga el final que quiere para su carrera”, expresó el suizo, de 44 años.
Una admiración que viene de larga data
No es la primera vez que Roger Federer elogia públicamente a Lionel Messi. En 2023, el ex tenista le dedicó una carta publicada en la revista Time, donde destacó su grandeza sostenida en el tiempo y lo definió como una fuente de inspiración para futuras generaciones. La admiración es mutua: cuando Federer anunció su retiro, Messi lo despidió con un mensaje en redes sociales, calificándolo como “un genio único en la historia del tenis y un ejemplo para cualquier deportista”.