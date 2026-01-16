Escándalo en la AFA: los pilotos que volaban a la quinta de Pilar declararon que nunca llevaron pasajeros

Durante el allanamiento se hallaron elementos que fortalecieron las sospechas como ser un bolso de la AFA, una plaqueta de Barracas Central a nombre de Toviggino y cédulas azules de vehículos registradas a nombre de familiares del tesorero. Además, se detectó que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA con gastos mensuales cercanos a los $50 millones, destinados incluso a servicios de propiedades ajenas a la entidad. Esa tarjeta fue suspendida por orden judicial.