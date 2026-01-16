Un ganador del Premio Nobel de Medicina advirtió sobre el consumo de carne y el cáncer de colon

Uno de los elementos que más atención ha concentrado en las investigaciones científicas es el hierro presente en la carne roja. Si bien este mineral se absorbe con facilidad y cumple funciones biológicas cruciales, en determinados contextos puede favorecer procesos no deseados dentro del aparato digestivo. El científico aclara que no se trata de un efecto inmediato ni visible a corto plazo, sino de cambios celulares y estructurales que se acumulan de manera silente con el transcurso de los años.