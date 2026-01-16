Escándalo en la AFA: "Chiqui" Tapia recurrió a una firma ligada a la cosmética para obtener millones tras el Mundial de Qatar

De acuerdo con la reconstrucción del diario, a comienzos de 2023 el presidente Claudio “Chiqui” Tapia contactó a Reach Consulting SL, una empresa sin empleados ni oficinas propias, inscripta en Campo Real, un pueblo de unos 6.000 habitantes en las afueras de Madrid. El objetivo era “descontar” (es decir, cobrar de manera anticipada) un contrato que la AFA había cerrado con Genius Sports por derechos de imagen de la Selección y de la Liga Profesional.