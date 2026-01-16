Escándalo en la AFA: "Chiqui" Tapia recurrió a una firma ligada a la cosmética para obtener millones tras el Mundial de Qatar

Mientras el país todavía festejaba la consagración en el Mundial de Qatar, la AFA activó una gestión financiera poco habitual para obtener liquidez inmediata. Según una investigación publicada por La Nación, la casa madre del fútbol argentino recurrió a una pequeña sociedad registrada en España para conseguir un adelanto de U$S 8 millones, a cambio del pago de una comisión, apoyándose en un contrato comercial ya firmado.
De acuerdo con la reconstrucción del diario, a comienzos de 2023 el presidente Claudio “Chiqui” Tapia contactó a Reach Consulting SL, una empresa sin empleados ni oficinas propias, inscripta en Campo Real, un pueblo de unos 6.000 habitantes en las afueras de Madrid. El objetivo era “descontar” (es decir, cobrar de manera anticipada) un contrato que la AFA había cerrado con Genius Sports por derechos de imagen de la Selección y de la Liga Profesional.
La tarea quedó en manos de Nicoleta Oana Trandafir, ciudadana rumana vinculada al rubro de la cosmética, quien figura como socia única de Reach Consulting. Siempre según La Nación, la empresa fue creada pocos meses antes del acuerdo y tenía como objeto social actividades relacionadas con tratamientos de belleza, no con intermediación financiera. Aun así, el 10 de marzo de 2023 la AFA firmó un contrato para que negociara el adelanto de fondos en el mercado internacional.
El acuerdo establecía una comisión del 1,5% sobre el monto obtenido, además de que todos los gastos legales y contables quedarían a cargo de la AFA. El documento fue firmado por Tapia y Víctor Blanco, entonces secretario general de la entidad. Semanas después, se incorporó una adenda que elevó levemente el monto del adelanto.
Otras empresas que retenían porcentajes como comisión
La investigación periodística también contextualiza esta operatoria dentro de un entramado más amplio: no era la primera vez que la AFA utilizaba intermediarios para negocios vinculados a Genius Sports. En años previos, otras firmas (como Stratega Consulting u Odeoma Gestión) habían participado en contratos similares, reteniendo porcentajes significativos como comisión.
Según los registros citados, Reach Consulting y su firma vinculada, Katla Estrategia SL, emitieron facturas por honorarios relacionados con esa intermediación, mientras sus balances mostraron un crecimiento patrimonial abrupto en 2023. La AFA, en pleno auge comercial tras el Mundial, buscó así fondos frescos mediante estructuras poco conocidas, en una maniobra que hoy forma parte del foco de atención judicial y mediática.