Mariano Campero afirmó que China “es una oportunidad única para la Argentina”
El diputado nacional por Tucumán, Mariano Campero, aseguró este viernes que la relación bilateral con China representa “una oportunidad única” para la reconstrucción económica y productiva de la Argentina. En diálogo con LA GACETA, sostuvo que el modelo del gigante asiático no contradice los intereses del país, pese a las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos.
Tras participar de una misión oficial en el marco del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina–China, Campero explicó que China cuenta con una economía ampliamente abierta desde la década del 70. “Ellos tienen una visión económica totalmente abierta, que no se parece en nada a la idea de comunismo que solemos tener en América Latina”, señaló. En ese sentido, afirmó que el llamado “socialismo con características chinas” combina un sistema político distinto con una fuerte apertura comercial.
El legislador remarcó que, desde el punto de vista económico, China presenta incluso menos restricciones que muchos países del continente y se diferencia de modelos como los de Cuba o Venezuela. “En términos comerciales, su visión no se contradice con las necesidades de la República Argentina”.
Durante la visita, la delegación recorrió empresas de alcance global vinculadas a la tecnología y a las energías renovables, entre ellas Huawei y Skyworks. Según Campero, el viaje tuvo una mirada principalmente productiva y económica, orientada a generar vínculos concretos entre empresarios chinos y sectores privados del interior del país. “El enorme desafío es poner a nuestras economías regionales en contacto con el sector empresario chino para mejorar y optimizar el sector productivo a largo plazo”, sostuvo.
Campero también destacó el rol del Grupo Parlamentario de Amistad, presidido por Juliana Santillán, y defendió la misión ante cuestionamientos surgidos en redes sociales. Aseguró que se trató de una agenda de trabajo intensa y negó versiones sobre beneficios personales o actividades recreativas durante el viaje.
En el plano político, el diputado afirmó que su integración al bloque de La Libertad Avanza se dio con buen diálogo y acompañamiento. Además, anticipó un año legislativo clave, con una agenda cargada de reformas estructurales. “Vamos a defender el cambio profundo que necesita la Argentina para salir adelante”, afirmó.
Por último, señaló que en China existe una gran expectativa por el presidente Javier Milei y por el rumbo económico del país. “El mundo está mirando a la Argentina. En esta etapa de reconstrucción, la inserción internacional es clave y la relación con China cumple un rol estratégico”, concluyó.