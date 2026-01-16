Mariano Campero afirmó que China “es una oportunidad única para la Argentina”

Tras participar de una misión oficial en el marco del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina–China, Campero explicó que China cuenta con una economía ampliamente abierta desde la década del 70. “Ellos tienen una visión económica totalmente abierta, que no se parece en nada a la idea de comunismo que solemos tener en América Latina”, señaló. En ese sentido, afirmó que el llamado “socialismo con características chinas” combina un sistema político distinto con una fuerte apertura comercial.