Campero sobre el video viral: “Juliana Santillán está generando un excelente vínculo con China”
La difusión de un video que muestra a diputados nacionales en un avión rumbo a Asia desató una polémica que salpicó a la dirigencia tucumana. Entre los pasajeros se lo ve a Mariano Campero, quien salió a respaldar a su compañera de bancada, la libertaria Juliana Santillán, y aseguró que la diputada “está generando un excelente vínculo con China”, en medio de las versiones cruzadas sobre el financiamiento del viaje.
En las imágenes que trascendieron en las redes -y a las que añadió información la periodista Silvia Mercado- se observa a Santillán, Guillermo Montenegro y Campero a bordo de un avión de la compañía Emirates durante una escala en Dubai. La versión periodística daba cuenta de un viaje de índole social de un grupo de parlamentarios de La Libertad Avanza (LLA) a China costeado presuntamente con fondos públicos del Congreso. La periodista Silvia Mercado había aportado datos sobre esta misión.
Tanto Santillán como el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, desmintieron mediante las redes sociales la información y precisaron que se trató de un viaje oficial por invitación del gobierno de Xi Jinping.
En diálogo con LA GACETA, Campero confirmó haber formado parte de la comitiva que durante siete días estuvo en China. Si bien no figura en la composición publicada en la página oficial, es miembro reciente del Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con la República Popular China. Los integrantes de ese grupo son los que viajaron. Cuando se produjo el recambio parlamentario, en diciembre, hubo modificaciones en la integración.
“Juliana Santillán está generando un excelente vínculo con China”, expresó el ex intendente yerbabuenense desde Tafí del Valle, donde llegó hoy jueves. Describió que durante la travesía mantuvieron reuniones con el Canciller de China, Wang Yi, y el embajador argentino en China, Marcelo Gabriel Suárez Salvia. “China implica grandes oportunidades de negocios para el norte argentino. Es el segundo importador de productos agroalientarios de nuestro país. A ese país le interesan los vínculos comerciales con nosotros”, consignó. Adelantó que una misión de empresarios chicos podría llegar a Tucumán durante este año.
“Absolutamente falso”
Santillán hizo un descargo en redes. “Este viaje es en delegación la cual presido, por mi representación en el Grupo Parlamentario de Amistad con China. Los pasajes fueron cubiertos por el departamento de relaciones exteriores de China”, precisó. Descartó que haya habido viáticos de la cámara de Diputados. “Cada diputado pagó sus gastos, no le salió un solo peso a los argentinos, al contrario, los resultados de estos viajes son para los hombres y mujeres de bien que invierten y dan valor al motor productivo del país”