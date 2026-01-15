Campero sobre el video viral: “Juliana Santillán está generando un excelente vínculo con China”

Santillán hizo un descargo en redes. “Este viaje es en delegación la cual presido, por mi representación en el Grupo Parlamentario de Amistad con China. Los pasajes fueron cubiertos por el departamento de relaciones exteriores de China”, precisó. Descartó que haya habido viáticos de la cámara de Diputados. “Cada diputado pagó sus gastos, no le salió un solo peso a los argentinos, al contrario, los resultados de estos viajes son para los hombres y mujeres de bien que invierten y dan valor al motor productivo del país”