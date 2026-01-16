Escándalo en la AFA: la Superliga aclaró su situación ante la IGJ y rechazó denuncias sin sustento

Un escenario todavía bajo análisis

Mientras la IGJ analiza la documentación presentada tanto por la Superliga como por la AFA -especialmente el balance con cierre de ejercicio en junio de 2024, considerado clave por los montos involucrados-, el organismo quedó en condiciones de definir los próximos pasos. Aunque días atrás se evaluaba con mayor firmeza la designación de un veedor oficial, el propio titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, relativizó esa posibilidad y habló de una etapa de distensión, sin confrontación directa con la conducción de Tapia.