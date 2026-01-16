Escándalo en la AFA: la Superliga aclaró su situación ante la IGJ y rechazó denuncias sin sustento

En pleno clima de tensión institucional y con la lupa puesta sobre la administración de los fondos del fútbol argentino, la Superliga aseguró haber cumplido con todas las vistas formuladas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y dio por aclaradas cada una de las observaciones contables realizadas por el organismo que depende del Ministerio de Justicia.
La presentación se produjo luego de semanas marcadas por versiones periodísticas, cruces públicos y sospechas que involucraron tanto a la Superliga como a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, en un contexto en el que el Gobierno llegó a evaluar la posibilidad de designar un veedor para supervisar las cuentas de la entidad madre del fútbol nacional.
#Institucional | La #LPF ha presentado las respuestas a las vistas oportunamente recibidas por parte de la InspecciÃ³n General de Justicia (IGJ). MÃ¡s informaciÃ³n: https://t.co/O4kIzK4Yhv pic.twitter.com/pmjyBNUlII— Liga Profesional de FÃºtbol (@LigaAFA) January 16, 2026
Según informó la Superliga, toda la documentación fue entregada “en tiempo y forma” y permitió despejar dudas sobre su estructura jurídica, el funcionamiento administrativo y la metodología de registración contable. En ese marco, el auditor de la entidad, Fernando Dubois, mantuvo una reunión presencial con funcionarios de la IGJ, en la que explicó los procedimientos utilizados y reconoció que existió una demora en responder algunas observaciones, por la cual pidió disculpas.
De acuerdo a fuentes cercanas al proceso, Dubois presentó un informe de once páginas en el que detalló los mecanismos de control interno, los programas de auditoría y los procedimientos vinculados a la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Tras ese intercambio, desde la IGJ señalaron que las inquietudes quedaron aclaradas y que no se formularon nuevos requerimientos inmediatos.
Desde la Superliga, además, cuestionaron las informaciones que pusieron en duda la regularidad de sus balances e incluso deslizaron sospechas de corrupción. Consideraron que esas versiones distorsionaron el alcance de un proceso administrativo habitual y afectaron la imagen institucional no solo de la entidad, sino también de la Liga Profesional, la AFA y los clubes de Primera División.
Un escenario todavía bajo análisis
Mientras la IGJ analiza la documentación presentada tanto por la Superliga como por la AFA -especialmente el balance con cierre de ejercicio en junio de 2024, considerado clave por los montos involucrados-, el organismo quedó en condiciones de definir los próximos pasos. Aunque días atrás se evaluaba con mayor firmeza la designación de un veedor oficial, el propio titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, relativizó esa posibilidad y habló de una etapa de distensión, sin confrontación directa con la conducción de Tapia.