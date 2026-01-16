Engañó a su esposa con su mejor amiga y renunció: el escándalo que sacude al deporte australiano

El mundo del deporte australiano quedó sacudido por un escándalo extradeportivo que involucra a una de sus máximas figuras. Lachie Neale, capitán de los Brisbane Lions y referente de la AFL, confirmó su separación de Jules Neale tras la revelación de una infidelidad con Tess Crosley, quien no solo era vecina del matrimonio, sino también una de las mejores amigas de la familia.
El propio jugador asumió públicamente la responsabilidad por lo ocurrido y decidió dar un paso al costado de su rol de liderazgo en el club. “He defraudado a mi familia y me disculpo por mis acciones, que han herido a los más cercanos a mí”, expresó Neale en declaraciones recogidas por el medio británico The Sun, en un intento por bajar el tono de la polémica que rápidamente se viralizó.
Los indicios de la ruptura definitiva comenzaron a hacerse visibles durante las fiestas de fin de año. Jules Neale pasó la Navidad lejos del futbolista y viajó junto a sus hijos más de 2.600 kilómetros hasta Perth, su ciudad natal. En paralelo, la casa familiar en Brisbane -valuada en más de dos millones de dólares- fue puesta en venta y parte del mobiliario retirado, señales que el entorno interpretó como el cierre de la relación.
En redes sociales, Jules también marcó distancia: eliminó todas las fotos junto a Neale y dejó de seguir tanto a su esposo como a Crosley. Del otro lado, Tess Crosley, casada con Ben Crosley, fue vista sin su anillo matrimonial y pasó las fiestas en la Gold Coast, mientras su marido celebró el Año Nuevo en Bali, alimentando aún más las versiones.
Las sospechas se intensificaron a partir de una imagen difundida en Instagram durante la final de la AFL, donde Neale regresó de una lesión para liderar al equipo ante Geelong. En la foto, varios usuarios señalaron una cercanía llamativa entre el jugador y Crosley, mientras Jules aparecía relegada en el encuadre. La reacción no tardó en llegar: Jules comentó de manera directa, mensaje que luego eliminó, pidiendo que la publicación fuera borrada.
Testimonios de personas que frecuentan el gimnasio Total Fusion en Queensland reforzaron las versiones, asegurando haber visto durante meses actitudes cariñosas entre Neale y Crosley en público. Aunque allegados al jugador intentaron minimizar la situación y hablaron de un “error aislado”, la crisis ya era irreversible.
“He sido traicionada de la manera más inimaginable”
Con el escándalo instalado, Jules Neale fue tajante y descartó cualquier intento de reconciliación. “Quiero dejar muy claro que no estoy trabajando en nada. He sido traicionada de la manera más inimaginable. Ahora solo me queda sanar y hacer lo mejor para mis hijos”, afirmó. Tras la confesión, Neale renunció a la capitanía y pidió respeto por la privacidad de su familia mientras afrontan “un nuevo capítulo” en sus vidas.