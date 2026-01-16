Presión a Elon Musk por las fotos sexuales generadas por su IA

“Modo picante”

El llamado “modo picante” de Grok permite a los usuarios crear deepfakes utilizando sencillas indicaciones de texto como “ponle un bikini” o “quítale la ropa”. Un análisis realizado la semana pasada por la ONG AI Forensics sobre más de 20.000 imágenes generadas por Grok reveló que más de la mitad mostraban a personas con poca ropa, de las cuales el 81% eran mujeres y el 2% parecían menores de edad.