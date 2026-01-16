Secciones
Presión a Elon Musk por las fotos sexuales generadas por su IA

Filipinas se convirtió en el tercer país en prohibir Grok, después de sus vecinos del sudeste asiático Malasia e Indonesia.

Hace 3 Hs

SAN FRANCISCO, Estados Unidos.- Varios países anunciaron que van a tomar medidas drásticas para evitar que Grok, el chatbot de inteligencia artificial de la plataforma X, propiedad de Elon Musk, permita crear contenido sexual a partir de fotos de internautas.

Filipinas se convirtió ayer en el tercer país en prohibir Grok, después de sus vecinos del sudeste asiático Malasia e Indonesia, mientras que Gran Bretaña y Francia pidieron que se respete sus legislaciones. Varios países han exigido a xAI, la empresa desarrolladora de Grok, que modifique el chatbot después de que se utilizara para generar una avalancha de fotos obscenas de mujeres y menores.

X anunció el miércoles que “bloqueará geográficamente la opción” para crear imágenes de personas en “bikini, ropa interior y atuendos similares” en los países en los que esté prohibido.

El anuncio llega después de que la fiscalía de California iniciara una investigación sobre xAI, la empresa de IA de Musk, por “facilitar la producción a gran escala de montajes íntimos no consentidos (deepfakes), utilizados para acosar a mujeres y niñas en internet, principalmente vía la red social X”, indicó el fiscal general del estado, Rob Bonta, en un comunicado.

El primer ministro británico Keir Starmer celebró que X “actúe para cumplir plenamente con la legislación británica”. “Esto debe hacerse inmediatamente”, señaló. “Si necesitamos reforzar aún más las leyes existentes, estamos dispuestos a hacerlo”, añadió. “Tenemos que limpiar internet ahora mismo porque está apareciendo contenido tóxico, especialmente con la llegada de la IA”, afirmó el secretario de Telecomunicaciones de Filipinas, Henry Rhoel Aguda.

“Modo picante”

El llamado “modo picante” de Grok permite a los usuarios crear deepfakes utilizando sencillas indicaciones de texto como “ponle un bikini” o “quítale la ropa”. Un análisis realizado la semana pasada por la ONG AI Forensics sobre más de 20.000 imágenes generadas por Grok reveló que más de la mitad mostraban a personas con poca ropa, de las cuales el 81% eran mujeres y el 2% parecían menores de edad.

La comisionada francesa para la infancia, Sarah El Hairy, anunció haber remitido las imágenes generadas por Grok a la fiscalía, al regulador de medios Arcom y a la Unión Europea, que pidió la paralización total de la generación de ese tipo de contenido.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo el miércoles que la “vil” decisión de xAI de permitir la proliferación de deepfakes sexualmente explícitos lo llevó a instar al fiscal general del estado, Rob Bonta, a llevar el caso ante la justicia.

“Tenemos tolerancia cero para la creación y difusión con IA de imágenes íntimas no consentidas o material pedopornográfico”, agregó el fiscal.

Bonta dijo que la investigación determinará si xAI violó la ley estatal, después de que las imágenes explícitas fueran “utilizadas para acosar a personas en internet”.

