Cuba homenajea a sus 32 muertos en defensa de Nicolás Maduro

LA HABANA, Cuba.- Las honras a los 32 militares cubanos muertos a manos de comandos estadounidenses en Venezuela comenzaron en La Habana. Con la presencia del líder revolucionario Raúl Castro y del presidente, Miguel Díaz-Canel, los actos para homenajear a los defensores caídos durante la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero, se iniciaron ayer a primera hora de la mañana, en el aeropuerto internacional José Martí, en La Habana. Militares de la guardia de honor bajaron de un avión los 32 féretros con los restos de los uniformados, cubiertos por la bandera cubana.