Ante la presión internacional, Irán suspende 800 ejecuciones

El Consejo de Seguridad de la ONU también tenía prevista una reunión sobre Irán. Tanto Estados Unidos como organizaciones de defensa de los derechos humanos expresaron su preocupación en particular por la situación de Erfan Soltani, un manifestante de 26 años que temían que fuera ejecutado. Sin embargo, Irán negó que el manifestante haya sido condenado a muerte o pueda ser ejecutado.