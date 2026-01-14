Irán cerró su espacio aéreo y crecen las tensiones con Estados Unidos

Air India también comunicó alteraciones en sus servicios. A través de un mensaje publicado en la red social X, la compañía advirtió sobre posibles demoras y cancelaciones. “Debido a la situación emergente en Irán, el consiguiente cierre de su espacio aéreo y en vista de la seguridad de nuestros pasajeros, los vuelos de Air India que sobrevuelan la región utilizan una ruta alternativa, lo que podría ocasionar retrasos. Algunos vuelos de Air India que actualmente no son posibles se están cancelando”, detalló la empresa.