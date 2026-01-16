“El DNU es constitucional”

Respaldo del fiscal de Estado adjunto al alivio para contratistas

El fiscal de Estado adjunto de la Provincia, Raúl Ferrazzano, salió al cruce del legislador opositor Walter Berarducci, quién presentó un proyecto para rechazar el DNU que alivia los requisitos para las contratistas del Estado. “Crítica por criticar”, afirmó el funcionario del gobernador Osvaldo Jaldo, en alusión a la iniciativa de Berarducci. La semana pasada, ingresó por mesa de entradas de la Legislatura un decreto firmado por el mandatario para eximir a las proveedoras de bienes y servicios del Estado provincial de presentar el certificado de cumplimiento fiscal. Esta medida, que había sido dispuesta en 2024 y en 2025, está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Al tratarse de un DNU, la Constitución prevé su tratamiento por parte de la Legislatura, aunque el texto también tomará fuerza de ley en caso de que transcurran 20 días hábiles sin que el cuerpo colegiado se expida sobre su validez. Berarducci, por ello, elevó una propuesta para rechazar el decreto en cuestión. “El DNU enviado por el Poder Ejecutivo es constitucional”, contestó el fiscal de Estado. Según Ferrazzano, este instrumento “no crea ni elimina impuestos, ni modifica el régimen tributario”. Con ello, justificó la via del decreto de necesidad y urgencia para implementar la disposición. Y, en ese sentido, aclaró que el DNU específicamente “exceptúa transitoriamente un requisito administrativo” que recae sobre las contratistas, y además “garantiza la continuidad del Estado y deja a salvo las facultades de control”.