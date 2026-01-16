Secciones
Política

“El DNU es constitucional”
Hace 1 Hs

Respaldo del fiscal de Estado adjunto al alivio para contratistas

El fiscal de Estado adjunto de la Provincia, Raúl Ferrazzano, salió al cruce del legislador opositor Walter Berarducci, quién presentó un proyecto para rechazar el DNU que alivia los requisitos para las contratistas del Estado. “Crítica por criticar”, afirmó el funcionario del gobernador Osvaldo Jaldo, en alusión a la iniciativa de Berarducci. La semana pasada, ingresó por mesa de entradas de la Legislatura un decreto firmado por el mandatario para eximir a las proveedoras de bienes y servicios del Estado provincial de presentar el certificado de cumplimiento fiscal. Esta medida, que había sido dispuesta en 2024 y en 2025, está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Al tratarse de un DNU, la Constitución prevé su tratamiento por parte de la Legislatura, aunque el texto también tomará fuerza de ley en caso de que transcurran 20 días hábiles sin que el cuerpo colegiado se expida sobre su validez. Berarducci, por ello, elevó una propuesta para rechazar el decreto en cuestión. “El DNU enviado por el Poder Ejecutivo es constitucional”, contestó el fiscal de Estado. Según Ferrazzano, este instrumento “no crea ni elimina impuestos, ni modifica el régimen tributario”. Con ello, justificó la via del decreto de necesidad y urgencia para implementar la disposición. Y, en ese sentido, aclaró que el DNU específicamente “exceptúa transitoriamente un requisito administrativo” que recae sobre las contratistas, y además “garantiza la continuidad del Estado y deja a salvo las facultades de control”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases y Atlético Tucumán está terminando de darle forma a su plantel
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases y Atlético Tucumán está terminando de darle forma a su plantel

El verano se llena de cultura en la ciudad con nuevos circuitos y espectáculos gratuitos
3

El verano se llena de cultura en la ciudad con nuevos circuitos y espectáculos gratuitos

La Beriso y artistas locales musicalizarán el primer Festival Don Vargas Rock
4

La Beriso y artistas locales musicalizarán el primer Festival Don Vargas Rock

Lanzan tres becas completas para artistas que quieran potenciar su obra en fotografía
5

Lanzan tres becas completas para artistas que quieran potenciar su obra en fotografía

Millonarios antes de los 40: quiénes son los jóvenes que hicieron fortuna sin herencias
6

Millonarios antes de los 40: quiénes son los jóvenes que hicieron fortuna sin herencias

Más Noticias
Campero sobre el video viral: “Juliana Santillán está generando un excelente vínculo con China”

Campero sobre el video viral: “Juliana Santillán está generando un excelente vínculo con China”

El Gobierno empezó a negociar la venta de acciones de Aerolíneas Argentinas

El Gobierno empezó a negociar la venta de acciones de Aerolíneas Argentinas

Crisis industrial en Tucumán: Rocchia Ferro reclamó la reacción de los gremios y de los legisladores nacionales

Crisis industrial en Tucumán: Rocchia Ferro reclamó la reacción de los gremios y de los legisladores nacionales

Acevedo habló sobre los últimos homicidios y pidió responsabilidad política: Se están dando pasos avanzados

Acevedo habló sobre los últimos homicidios y pidió responsabilidad política: "Se están dando pasos avanzados"

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

Comentarios