El futuro inmediato de Atlético Tucumán: a pulir detalles y mirar de reojo el mercado

Atlético Tucumán no tiene tiempo para relajarse. Tras el triunfo sobre Progreso, el equipo dirigido por Hugo Colace pasará la noche en el hotel en Montevideo y emprenderá el regreso de inmediato. El plantel partirá al mediodía vía fluvial hacia Buenos Aires y, por la tarde, la delegación volará rumbo a Tucumán. Una vez en la provincia, el “Decano” tendrá poco menos de una semana de trabajo neto para ultimar detalles de cara al debut oficial en el torneo Apertura.