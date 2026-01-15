El futuro inmediato de Atlético Tucumán: a pulir detalles y mirar de reojo el mercado
Con el ánimo en alza tras la gira en Montevideo, el equipo de Colace inicia la semana previa al estreno en el torneo. Mientras ajusta piezas para visitar a Independiente Rivadavia, el club analiza opciones de última hora para reforzar el equipo.
Atlético Tucumán no tiene tiempo para relajarse. Tras el triunfo sobre Progreso, el equipo dirigido por Hugo Colace pasará la noche en el hotel en Montevideo y emprenderá el regreso de inmediato. El plantel partirá al mediodía vía fluvial hacia Buenos Aires y, por la tarde, la delegación volará rumbo a Tucumán. Una vez en la provincia, el “Decano” tendrá poco menos de una semana de trabajo neto para ultimar detalles de cara al debut oficial en el torneo Apertura.
El estreno está pactado para el próximo viernes, desde las 22.15, ante Independiente Rivadavia en el estadio “Bautista Gargantini”, popularmente conocido como “La Catedral del Parque”. El cuerpo técnico buscará aprovechar estos días en el complejo “José Salmoiraghi” para pulir las últimas piezas de un equipo que dejó buenas sensaciones en Uruguay.
El saldo es positivo: dos triunfos en los dos partidos disputados en la Serie Río de la Plata, resultados que inyectan una dosis de confianza necesaria para un grupo que busca ser protagonista desde la primera fecha. La misión ahora es comenzar a construir a partir de las virtudes y maquillar las falencias de cara al inicio de la temporada oficial.
Atención al cierre del mercado
Mientras el cuerpo técnico y el plantel se preparan para comenzar la etapa oficial de competencia, la comisión directiva se mantiene atenta a lo que puede surgir en el mercado de pases, a una semana de que se cierren las transferencias.
El “Decano” sufrió la salida de Adrián Sánchez a Belgrano y su partida no pasó desapercibida puertas adentro del club, que se mantiene expectante a la espera de encontrar una oportunidad para reforzar el centro del campo, zona que quedó diezmada tras la partida del ex Boca.
Colace cuenta en ese sector con Ezequiel Ham, Kevin Ortiz, Renzo Tesuri y Lautaro Godoy, siendo Ham tal vez su recambio natural.Como reservas aparecen los juveniles Leonel Vega y Ezequiel Godoy.
La CD analiza el mercado esperando que aparezca alguna opción interesante, que sea del gusto del entrenador y esté dentro de las posibilidades económicas de la institución. Puertas adentro manifiestan que están muy conformes con el mercado de pases realizado hasta el momento, pero aclararon que la última semana suele ser la más dinámica y que podría surgir alguna novedad en estas horas decisivas antes del cierre del libro de pases.