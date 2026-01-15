Con un arranque arrollador, Atlético Tucumán venció a Progreso y cerró la gira con puntaje ideal

La tónica se mantuvo. Donde había un jugador de Progreso, había tres de Atlético. El “Decano” volvía a ser un equipo con hambre. La pelota le duraba lo que un caramelo a un niño al equipo uruguayo y era un monólogo tucumano. Para colmo de males del rival, Nicolás Laméndola seguía inspirado: se vistió de armador para filtrar un gran pase al espacio para Ruiz Rodríguez, quien hizo lo que mejor sabe: imponerse con su velocidad. El delantero ganó la posición y definió cruzado, con poco ángulo, pegado al palo. Dos goles y 100% de efectividad para el tucumano, que necesitará mantener esa templanza frente al arco si pretende erigirse como una de las cartas de gol esta temporada. Tiene con qué: el esquema y el estilo del DT lo favorecen.