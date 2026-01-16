Secciones
Cartas de lectores II: conductores imprudentes, vocación suicida
Hace 5 Hs

En la frontera de Pinamar se repiten en esta temporada, como todos los años, los mismos accidentes por no respetar las reglamentaciones de tránsito y todas las normas que hacen a la convivencia en lugares turísticos. Sucedió el 8 de enero y la víctima, Bastián, se debate entre la vida y la muerte. Muchos conductores eligen cuatriciclos, UTV y potentes camionetas 4 x 4, como las que vemos en todas las campañas de marketing y publicidades donde se destacan sus bondades, entre ellas la velocidad en terrenos áridos. Estos pilotos de prueba con vocación suicida no respetan nada, son un combo de adrenalina, estupidez, poder, esnobismo, vedettismo, imprudencia, impericia e impunidad, tan características de nuestra idiosincrasia. Pertenecen a la clase de los intrépidos con acceso a la compra de los tan mentados vehículos, que van de los 30.000 a los 250.000 dólares, y los llevan a la playa en algunos casos alcoholizándose y cometiendo cuanta torpeza puedan. Los he escuchado decir que es divertido. ¿Estarán en su sano juicio? Tengan al menos compasión por la vida del prójimo y la ustedes mismos.

Roberto Rubén Sánchez

sanchezroberto03@yahoo.com.ar

