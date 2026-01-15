Encontraron sin vida al adolescente que había desaparecido mientras pescaba en el río Salí

Luego de tres días de intensa búsqueda, fue encontrado sin vida Sebastián Cisneros, el adolescente de 15 años que fue arrastrado por la corriente del río Salí mientras se encontraba pescando.
El cuerpo fue localizado por personal de los Brigadistas Forestales de Defensa Civil, dependientes del Ministerio de Seguridad, quienes realizaban un rastrillaje aéreo a bordo de una aeronave de la Dirección de Aeronáutica. El medio aéreo había sido cedido especialmente para la búsqueda a pedido del Ministerio de Salud.
Tras el avistamiento, se dio inmediato aviso a las fuerzas de tierra y de agua -lacustres- de la Policía Provincial, que lograron rescatar los restos del adolescente.
En el operativo trabajaron la Policía Provincial, con sus distintas direcciones de respuesta, los Bomberos Voluntarios de Bella Vista, la Dirección Provincial de Aeronáutica y Defensa Civil. También participaron activamente familiares del joven en las tareas de búsqueda.