Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

En la intersección de Belgrano y Alberti, la imagen de un automóvil gris aplastado por un árbol de gran porte, con el parabrisas destruido y el techo hundido, fue una de las postales más fuertes que dejó el temporal del martes.
Entre restos de ramas, hojas y cables, una grúa hidráulica naranja trabajó para retirar el tronco que había quedado incrustado sobre la carrocería. Dos camiones municipales acompañaron el operativo en una calle donde el asfalto todavía mostraba el brillo de la lluvia nocturna. La escena, rodeada de tendido eléctrico caído por el impacto, reflejó la magnitud del temporal.
El titular de Defensa Civil de la Provincia y presidente del Comité de Emergencia Municipal, Rubén Fernández, informó que tras la lluvia se registraron 38 árboles caídos, 16 ramas desprendidas y 15 postes de EDET derribados. Las zonas más afectadas fueron barrio El Bosque y barrio El Jardín, donde la caída de postes provocó un “efecto dominó”, arrastrando cables y generando interrupciones de energía eléctrica. “En Thames y Belgrano todavía había sectores sin luz. La empresa estaba restableciendo el servicio de manera progresiva”, señaló.
Pese a la intensidad del temporal, no hubo familias evacuadas ni viviendas inundadas. Sí se produjeron anegamientos temporales, principalmente en arterias que suelen registrar complicaciones durante lluvias intensas.
Fernández destacó que el escurrimiento del agua fue rápido gracias al trabajo preventivo de limpieza de invernales y alcantarillas realizado por el municipio en los días previos. “Eso permitió que el agua drenara con rapidez. Pero continuamos trabajando porque las hojas que arrastra el agua vuelven a tapar las bocas de tormenta”, explicó.
El Comité de Emergencia continuó con tareas nocturnas y durante toda la jornada de ayer, retirando árboles caídos, relevando ejemplares dañados y limpiando nuevamente desagües. “Salimos también durante la tormenta para verificar puntos críticos”, agregó el funcionario.
Fernández pidió a los vecinos colaborar con una medida clave, como no sacar basura cuando hay aviso de tormenta o cuando no pasa el servicio de recolección, ya que ese material bloquea los desagües y agrava los anegamientos.
24 emergencias
En Tafí Viejo, el director de Defensa Civil, Carlos Cambrera, detalló que la ciudad recibió 55 milímetros de lluvia en poco tiempo, lo que generó un alto caudal en las calles.
El balance incluyó:
• 10 árboles caídos.
• Siete postes de distintos servicios derribados.
• 15 pedidos de asistencia por voladuras de chapas e ingreso de agua a viviendas.
• 24 emergencias en total.
Cambrera señaló que equipos municipales y empresas prestatarias trabajaron desde la madrugada en la extracción de árboles y la reposición de postes. En la “Ciudad del limón” tampoco se registraron evacuaciones, según precisó el funcionario municipal.
¿Vuelve a llover?
Aunque la alerta amarilla ya cesó, Fernández advirtió que el pronóstico podría modificarse en las próximas horas.
Para hoy se esperan nuevas precipitaciones hacia la tarde-noche, y otra alerta podría activarse mañana por la noche.
Las temperaturas máximas, según el Servicio Meteorológico Nacional, rondarán los 32°.