Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

El titular de Defensa Civil de la Provincia y presidente del Comité de Emergencia Municipal, Rubén Fernández, informó que tras la lluvia se registraron 38 árboles caídos, 16 ramas desprendidas y 15 postes de EDET derribados. Las zonas más afectadas fueron barrio El Bosque y barrio El Jardín, donde la caída de postes provocó un “efecto dominó”, arrastrando cables y generando interrupciones de energía eléctrica. “En Thames y Belgrano todavía había sectores sin luz. La empresa estaba restableciendo el servicio de manera progresiva”, señaló.