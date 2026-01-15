Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

De acuerdo con el SMN, este escenario de inestabilidad no será aislado. Las tormentas se repetirían en Tucumán durante los próximos días y podrían extenderse hasta el fin de semana inclusive, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante eventuales eventos climáticos adversos.