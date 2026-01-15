Secciones
Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas elevadas y probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche.

. . ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este jueves en Tucumán y advirtió sobre una jornada marcada por el calor y la inestabilidad climática. Según el organismo, se espera una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que alcanzará los 33.

Durante el día, las condiciones se mantendrán variables, pero hacia la tarde y la noche aumentará la probabilidad de tormentas, motivo por el cual rige una alerta amarilla para la provincia. El aviso implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, como lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

De acuerdo con el SMN, este escenario de inestabilidad no será aislado. Las tormentas se repetirían en Tucumán durante los próximos días y podrían extenderse hasta el fin de semana inclusive, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante eventuales eventos climáticos adversos.

