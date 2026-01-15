Intenso rastrillaje en El Cadillal por un adolescente arrastrado por la corriente

Efectivos de la División Policía Lacustre El Cadillal, dependiente de la Dirección General de Bomberos de la Policía, realizaron ayer un intenso operativo de rastrillaje en el marco de la búsqueda de un adolescente que permanece desaparecido desde el martes 13 de enero.
Según la información oficial, el joven fue visto por última vez alrededor de las 14.20, cuando se encontraba pescando junto a un familiar y, por causas que se investigan, habría sido arrastrado por la corriente.
El despliegue comenzó durante la mañana en la zona del puente carretero de la ruta provincial 321, sobre la margen oeste del cauce. Desde allí, las dotaciones avanzaron hacia el sector de Los Bulacios, señalado como el último punto donde fue observado el menor.
Las tareas se llevaron adelante con el apoyo de embarcaciones pesadas y livianas, que navegaron tanto a la deriva como a remo por ambas márgenes del río. Los equipos pusieron especial atención en sectores de difícil acceso, como palizadas, bancos de arena y acumulaciones de residuos.
A lo largo de la jornada, los rescatistas recorrieron un extenso tramo del espejo de agua que incluyó zonas cercanas al puente de Santa Rosa, sobre la ruta provincial 323, y el sector conocido como El Mollar, completando aproximadamente 27 kilómetros de rastrillaje fluvial.
Desde el área operativa indicaron que el caudal del río presentaba un marcado incremento respecto del día anterior, con profundidades que en algunos sectores alcanzaban hasta tres metros, lo que complicó las labores de búsqueda.
En el operativo participaron además efectivos de Infantería, Caballería, División Canes, Delitos Rurales y Ambientales, personal del Centro de Operaciones Policiales y comisarías de la jurisdicción. Pese al amplio despliegue, el procedimiento concluyó sin resultados positivos, aunque se confirmó que las tareas se reanudaron a primera hora de este jueves.