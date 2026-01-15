Escándalo en Brasil: apareció el video de la pelea que involucra al tucumano José Herrera y a otros dos futbolistas argentinos

Tras la repercusión del caso, el lateral derecho realizó un descargo en sus redes sociales. Allí sostuvo que la situación ocurrió de manera inversa, afirmó que el hombre llegó a su casa fuera de control, lo insultó, forzó una de las puertas, ingresó sin autorización y agredió a las personas presentes, lo que derivó en el llamado a la policía.