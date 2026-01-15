Escándalo en Brasil: apareció el video de la pelea que involucra al tucumano José Herrera y a otros dos futbolistas argentinos
Las imágenes registran el enfrentamiento ocurrido durante los festejos de Año Nuevo en Fortaleza. El episodio, que también tiene como protagonistas a Eros Mancuso y Tomás Pochettino, continúa bajo investigación de la Policía Civil.
El escándalo que involucra a tres futbolistas argentinos del Fortaleza quedó expuesto en imágenes. En las últimas horas se difundió el video de la pelea entre Eros Mancuso, Tomás Pochettino y el tucumano José “Tucu” Herrera con un grupo de vecinos, durante los festejos de Año Nuevo en Brasil.
Las grabaciones, publicadas por medios locales, muestran el momento en que una discusión en plena calle deriva en un enfrentamiento físico. Aunque el registro no tiene audio, la secuencia permite observar la participación directa de los jugadores en el episodio que es investigado por la Policía Civil.
En el video, quien aparece más exaltado es Pochettino, ex River Plate, que se lo ve lanzando varios golpes contra uno de los hombres involucrados. Mancuso y Herrera, en cambio, se muestran menos desbordados e incluso, en algunos pasajes, intentando separar a las personas que participan del conflicto.
El episodio se originó, según las versiones, durante una fiesta que se extendió hasta cerca de las cinco de la mañana, con música a alto volumen. El reclamo de un vecino, cuya hija no podía dormir, habría sido el detonante de la discusión que luego terminó en violencia física.
ð¹ð§ð· Se filtrÃ³ el video de la pelea de los jugadores argentinos de Fortaleza (Brasil) en AÃ±o Nuevo. Eros Mancuso, TomÃ¡s Pochettino y JosÃ© Herrera se habÃan enfrentado a un vecino en EusÃ©bio, tras denuncias por ruidos.pic.twitter.com/k2hMBtcikf— Pulso Latam (@PulsoLatam) January 15, 2026
Ese mismo vecino denunció haber sido agredido y apuntó especialmente contra Mancuso, a quien acusó de haberle mordido la nariz durante la pelea. La acusación forma parte de la investigación que llevan adelante las autoridades brasileñas.
Tras la repercusión del caso, el lateral derecho realizó un descargo en sus redes sociales. Allí sostuvo que la situación ocurrió de manera inversa, afirmó que el hombre llegó a su casa fuera de control, lo insultó, forzó una de las puertas, ingresó sin autorización y agredió a las personas presentes, lo que derivó en el llamado a la policía.
Desde el club Fortaleza informaron que están al tanto de la situación y que acompañan a los futbolistas mientras avanza la investigación judicial.
El tucumano Herrera, surgido del fútbol argentino y actualmente en el plantel del conjunto brasileño, quedó así involucrado en un episodio que trascendió el plano deportivo y mantiene en expectativa tanto al club como a sus protagonistas. Por el momento, no se adoptaron sanciones deportivas y la causa continúa en trámite.
Las imágenes difundidas no permiten determinar responsabilidades, pero sí confirmaron la dimensión pública de un conflicto que sigue abierto.