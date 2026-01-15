Secciones
Fitch advirtió que una pérdida de independencia de la FED pondría en riesgo la calificación crediticia de EEUU

La calificadora señaló que cualquier avance de la politización del banco central estadounidense podría afectar negativamente el crédito soberano, especialmente si se debilita la confianza en el dólar como moneda de reserva.

La calificadora Fitch puso el foco en la independencia de la Reserva Federal (FED) y advirtió que una erosión significativa de su autonomía institucional tendría un impacto negativo en la calificación crediticia de Estados Unidos (EEUU). El planteo se da en medio de un contexto de renovadas tensiones políticas en torno al banco central del país norteamericano.

El tema volvió a ganar relevancia esta semana luego de que la fiscalía estadounidense iniciara una investigación contra el titular de la FED, Jerome Powell, por presuntos sobrecostos en las obras de remodelación de la sede de la entidad. 

A esto se sumaron las recientes señales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un posible reemplazo al frente del banco central, consignó el diario "Ámbito".

En Fitch señalaron que el principal riesgo estaría asociado a cualquier indicio de debilitamiento del rol del dólar como principal moneda de reserva global. “Una situación en la que hubiera una politización completa de un banco central sería negativa para el crédito”, afirmó James Longsdon, jefe de calificaciones soberanas de la agencia.

El analista remarcó que la calificación estadounidense se sustenta en “la fuerte convicción en la fortaleza del dólar como moneda de reserva y, por tanto, en la flexibilidad financiera de Estados Unidos”. En esa línea, sostuvo que “cualquier cosa que ocurra que debilite eso de forma material sería negativo para la calificación”.

No obstante, Longsdon aclaró que, por el momento, no existen señales concretas de que ese escenario se esté materializando.

