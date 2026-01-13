La Justicia de Estados Unidos acorrala a la Reserva Federal

Powell indicó en un comunicado que el banco central recibió el viernes citaciones de un gran jurado relacionadas con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la Fed. Le restó importancia a la posible amenaza de una acusación penal por su testimonio o por el proyecto de renovación, calificándolos de “pretextos”.