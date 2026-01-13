La Justicia de Estados Unidos acorrala a la Reserva Federal

El presidente de la Reserva Federal (Fed), de Estados Unidos, Jerome Powell, informó que la institución recibió una citación del Departamento de Justicia, una decisión que enmarcó en la campaña de presión del mandatario Donald Trump sobre las decisiones de política monetaria de Estados Unidos.
Powell indicó en un comunicado que el banco central recibió el viernes citaciones de un gran jurado relacionadas con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la Fed. Le restó importancia a la posible amenaza de una acusación penal por su testimonio o por el proyecto de renovación, calificándolos de “pretextos”.
Varios ex presidentes de la Fed acompañaron este análisis, en una declaración conjunta en la que criticaron la investigación penal a Powell, que consideraron un intento de “socavar la independencia de la entidad rectora de la política monetaria estadounidense”, dice el texto que firman, entre otros, los ex titulares de la entidad Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen.
“La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fije tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de las preferencias del presidente”, dice el texto de Powell.
La citación ocurre en medio de las presiones de Trump para que la Fed baje drásticamente los tipos de interés, cuando la inflación sigue por encima del objetivo de 2%.
David Wessel, investigador en la Brookings Institution opina que Trump sabe que los estadounidenses están alarmados por el costo de vida y “hace todo lo posible por demostrar que busca mejorar”, con la promesa de tipos de interés más bajos. Es un juego peligroso, estima, porque que los mercados, como su propio Partido Republicano, pueden rebelarse.
El giro ha sorprendido a los inversores, que por lo general valoran las bajadas de tasas de referencia pero también la independencia de la Fed, pilar para combatir inflación y desempleo. Ayer, Wall Street abrió a la baja y el dólar perdió terreno frente a otras divisas. El oro y la plata, valores refugio, alcanzaron nuevos récords.