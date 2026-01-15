Secciones
Un gigante de Europa analiza pagar una cifra récord por Enzo Fernández

El Paris Saint-Germain lo tiene en carpeta y estaría dispuesto a avanzar con una oferta cercana a los U$S150 millones por el volante del Chelsea.

REFERENTE. Enzo Fernández es capitán del Chelsea y una de las piezas más valoradas del mercado europeo, mientras el PSG analiza una posible ofensiva por su pase. REFERENTE. Enzo Fernández es capitán del Chelsea y una de las piezas más valoradas del mercado europeo, mientras el PSG analiza una posible ofensiva por su pase.
Hace 4 Hs

El nombre de Enzo Fernández volvió a instalarse en la agenda de los gigantes de Europa. Según informó el prestigioso diario francés L’Équipe, Paris Saint-Germain analiza seriamente al mediocampista argentino como una de sus prioridades para reforzar el mediocampo en el futuro cercano.

Capitán, titular indiscutido y referente del Chelsea, Enzo atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Su liderazgo dentro y fuera de la cancha lo convirtió en una pieza codiciada por los clubes más poderosos del continente, y el PSG no quiere quedar al margen.

El club parisino, que viene de consagrarse campeón de la Champions League 2024/25 tras una histórica goleada 5-0 al Inter, busca sostener su dominio con incorporaciones de jerarquía probada. En ese plan de renovación, el perfil del campeón del mundo con la Selección Argentina encaja a la perfección: despliegue, personalidad, lectura de juego y proyección.

De acuerdo a medios franceses, el PSG estaría dispuesto a desembolsar una cifra cercana a los U$S 150 millones por su pase, aunque no se espera un movimiento inmediato. La idea sería avanzar recién en el próximo mercado de verano europeo.

Desde Londres, Chelsea no tiene intención de desprenderse de su capitán. El club atraviesa un proceso de reconstrucción tras la salida de Enzo Maresca y la llegada de Liam Rosenior, y considera a Fernández como la piedra angular del nuevo proyecto deportivo.

Enzo llegó a Stamford Bridge a comienzos de 2023, luego de su explosión en Benfica y del título mundial en Qatar 2022. El club inglés pagó una cifra récord por su pase y le firmó un contrato que se extiende hasta 2032, un detalle que fortalece su posición ante cualquier negociación.

A eso se suma que el propio jugador manifestó en distintas oportunidades sentirse adaptado al club, pese a las dificultades de sus primeros meses en la Premier League.

La salida de Maresca no cayó bien en el plantel, y Enzo fue uno de los que expresó públicamente su respaldo al entrenador. Según L’Équipe, ese episodio podría haber generado un pequeño cortocircuito interno que, sin ser determinante, suma ruido en un escenario ya cargado de versiones.

Mientras tanto, el PSG atraviesa un momento irregular en lo deportivo. Eliminado de la Copa de Francia, segundo en la Ligue 1 y con rendimientos intermitentes en torneos internacionales, el equipo de Luis Enrique busca un golpe de jerarquía que renueve energías. Y en ese contexto, el argentino aparece como una respuesta posible.

Real Madrid también observa

El PSG no está solo en la carrera. Desde hace tiempo, Real Madrid sigue de cerca la evolución de Enzo. La salida de Toni Kroos y la necesidad de reordenar el mediocampo convierten al argentino en una opción natural para la Casa Blanca, aunque por ahora no hubo avances formales.

Por ahora, todo se mueve en el terreno de los sondeos y las proyecciones. El ex River tiene contrato vigente, es una figura central en Chelsea y su salida sólo se concretaría si aparece una oferta que convenza tanto al club como al jugador.

Mientras tanto, el volante argentino sigue enfocado en su presente. Pero, una vez más, su nombre vuelve a circular en los despachos de los clubes más poderosos del mundo, confirmando que su lugar en la elite del fútbol europeo ya es más que una simple promesa.

