Tecnología de vanguardia: San Martín sumó drones al mantenimiento de sus campos

El proceso de modernización de San Martín sumó un nuevo capítulo importante. En las últimas horas, el club dio a conocer que, por primera vez en su historia, comenzó a utilizar drones de aplicación para la fertilización y el mapeo de los campos profesionales del complejo “Natalio Mirkin”. La iniciativa fue impulsada por la Subcomisión de Mantenimiento y Profesionalización de Campos de Juego, en el marco de un plan que busca elevar los estándares de infraestructura deportiva.