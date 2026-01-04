Secciones
Tecnología de vanguardia: San Martín sumó drones al mantenimiento de sus campos

La Subcomisión de Mantenimiento implementó fertilización y mapeo aéreo para profesionalizar la infraestructura.

Tecnología de vanguardia: San Martín sumó drones al mantenimiento de sus campos


El proceso de modernización de San Martín sumó un nuevo capítulo importante. En las últimas horas, el club dio a conocer que, por primera vez en su historia, comenzó a utilizar drones de aplicación para la fertilización y el mapeo de los campos profesionales del complejo “Natalio Mirkin”. La iniciativa fue impulsada por la Subcomisión de Mantenimiento y Profesionalización de Campos de Juego, en el marco de un plan que busca elevar los estándares de infraestructura deportiva.

Se trata de una tecnología de última generación, aplicada habitualmente en grandes centros deportivos y predios de alto rendimiento, que permite trabajar con mayor precisión sobre cada sector del césped. Gracias al mapeo aéreo, los profesionales pueden detectar diferencias en la sanidad del terreno, evaluar necesidades nutricionales y aplicar productos de manera dirigida, evitando desperdicios y reduciendo tiempos operativos.

Desde el club remarcaron que el uso de drones mejora la calidad del césped, optimiza los recursos y aporta eficiencia a cada intervención técnica. Además, la tecnología permite obtener información en tiempo real y registrar el estado de los campos para analizar su evolución a lo largo de la temporada.

Un paso más

Este avance representa mucho más que una mejora puntual: forma parte del camino hacia la profesionalización integral de la infraestructura, un objetivo trazado por la actual gestión para acompañar el desarrollo deportivo del plantel profesional. En San Martín entienden que el rendimiento también se construye desde el entorno, y cada detalle del complejo “Natalio Mirkin” empieza a alinearse con estándares modernos, sostenidos en planificación, inversión y tecnología aplicada al deporte.

