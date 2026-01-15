Secciones
SociedadActualidad

Presión internacional contra X: piden a Apple y Google retirar Grok por generar contenido sexual ilegal

Luego de que Grok desnudara a mujeres y menores, autoridades y organizaciones de derechos exigen a las empresas retirar de sus tiendas oficiales la plataforma y su IA.

Cartas abiertas a Apple y Google insisten en retirar a X. Cartas abiertas a Apple y Google insisten en retirar a X. Foto: Apple Insider.
Por Luisina Acosta Hace 36 Min

Las laxas políticas de moderación de Elon Musk en su red social X alcanzaron límites impensados en este inicio de 2026. En el último tiempo, Grok, la inteligencia artificial de la plataforma, se encargó de crear contenido sexual de menores y mujeres, lo que generó el repudio masivo de usuarios, organizaciones de derechos, gobernantes y altos funcionarios. Estos sectores rechazaron enérgicamente la medida inicial de su creador de restringir la función únicamente para los miembros "premium"; sin embargo, ante la escalada del conflicto, la empresa debió anunciar que ya nadie podrá generar este tipo de material, sin importar su tipo de suscripción.

Escándalo con la IA de Elon Musk: X restringió Grok tras denuncias por generar imágenes sexuales de menores

Escándalo con la IA de Elon Musk: X restringió Grok tras denuncias por generar imágenes sexuales de menores

Entre la controversia, senadores y asociaciones presionan para que Google y Apple eliminen el acceso a la red social y su aplicación de Inteligencia Artificial de las tiendas oficiales. Una coalición de casi 30 grupos de defensa, entre los que se encuentran entidades a favor de la seguridad infantil, derechos de las mujeres y la privacidad, a los que además se suman legisladores estadounidenses e internautas, insistió a través de cartas abiertas en la eliminación de X y Grok de la Play Store y la Apple Store, alegando que el material generado viola las políticas de las empresas de tecnología.

Cartas abiertas para retirar a X de la Play Store y Apple Store 

"Exigimos que los líderes de Google eliminen urgentemente Grok y X de Play Store para evitar más abusos y actividades delictivas", expresan las cartas enviadas este miércoles al CEO de Apple, Tim Cook, y al CEO de Google, Sundar Pichai. Por el momento, ambas compañías no han respondido a las solicitudes de comentarios.

Las misivas advierten que "Grok se está utilizando para crear cantidades masivas de representaciones visuales íntimas no consentidas (NCII), incluyendo material de abuso sexual infantil (CSAM), contenido que constituye un delito penal y que infringe directamente las Directrices de Revisión de Aplicaciones de Apple". Dado que la IA está integrada directamente en X, instan a retirar de inmediato el acceso a ambos servicios.

La respuesta de la compañía ante los hechos

El jueves, xAI, la compañía que desarrolló el chatbot, señaló en una actualización de seguridad que ahora "geobloqueará" a los usuarios para que no generen capturas de personas de carne y hueso en bikini, ropa interior y vestimenta similar. Si bien en un principio se había intentado limitar la herramienta a suscriptores de pago, la compañía aclaró: "Implementamos medidas tecnológicas para evitar la edición de imágenes de personas con ropa reveladora. Esta restricción aplica a todos los usuarios, incluidos los suscriptores de pago".

El miércoles, Elon Musk, propietario de X y xAI, expresó en una publicación que "no tiene conocimiento de imágenes de menores desnudos generadas por Grok. Literalmente, ninguna". También afirmó que el sistema rechaza las solicitudes para generar archivos ilegales. 

Repudio internacional 

Grok también está siendo objeto de escrutinio por parte de autoridades internacionales. El miércoles, el fiscal general de California, Rob Bonta,  anunció la apertura de una investigación sobre el material sexualmente explícito producido con Grok. 

Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, planteó la semana pasada la posibilidad de prohibir X , que utiliza Grok, en Gran Bretaña debido a que la herramienta de inteligencia artificial genera imágenes sexualizadas de personas sin su consentimiento. 

Temas Elon Musk
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escándalo con la IA de Elon Musk: X restringió Grok tras denuncias por generar imágenes sexuales de menores

Escándalo con la IA de Elon Musk: X restringió Grok tras denuncias por generar imágenes sexuales de menores

Lo más popular
Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos
1

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?
2

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas
3

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables
4

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas
5

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Atlético Tucumán se mide con Progreso de Uruguay en la Serie Río de la Plata: hora, TV y posible formación
6

Atlético Tucumán se mide con Progreso de Uruguay en la Serie Río de la Plata: hora, TV y posible formación

Más Noticias
Falsa abogada: intentó entrevistar a un detenido y quedó aprehendida

Falsa abogada: intentó entrevistar a un detenido y quedó aprehendida

Balnearios naturales y ríos cristalinos: esta es una de las villas veraniegas más lindas del NOA a pocas horas de Tucumán

Balnearios naturales y ríos cristalinos: esta es una de las villas veraniegas más lindas del NOA a pocas horas de Tucumán

Qué santos se celebran hoy, 15 de enero: el santoral completo del día

Qué santos se celebran hoy, 15 de enero: el santoral completo del día

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Sigue el calor y hay alerta naranja por tormentas en cuatro provincias: ¿cómo seguirá el clima?

Sigue el calor y hay alerta naranja por tormentas en cuatro provincias: ¿cómo seguirá el clima?

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Comentarios