Presión internacional contra X: piden a Apple y Google retirar Grok por generar contenido sexual ilegal

Entre la controversia, senadores y asociaciones presionan para que Google y Apple eliminen el acceso a la red social y su aplicación de Inteligencia Artificial de las tiendas oficiales. Una coalición de casi 30 grupos de defensa, entre los que se encuentran entidades a favor de la seguridad infantil, derechos de las mujeres y la privacidad, a los que además se suman legisladores estadounidenses e internautas, insistió a través de cartas abiertas en la eliminación de X y Grok de la Play Store y la Apple Store, alegando que el material generado viola las políticas de las empresas de tecnología.